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Posted 4 июля 2019, 00:15

Published 4 июля 2019, 00:15

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Дальневосточники жалуются на сбой в работе What’sApp, Instagram и Facebook

Дальневосточники жалуются на сбой в работе What’sApp, Instagram и Facebook

4 июля 2019, 00:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Пользователи всего мира обеспокоены сбоем крупнейших социальных сетей. Уже несколько часов наблюдаются проблемы в работе Facebook, Instagram и What’sApp. Об этом активные пользователи данных приложений сообщили в единственную рабочую социальную сеть Twitter, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Первые сбои в работе социальных сетей были зафиксированы ещё 3 июля в 17:50 по московскому времени. Не прогружалась лента новостей, фотографии не выкладывались и также не воспроизводились сториз. Кто-то даже не мог зайти в свой профиль ни с мобильного телефона, ни с компьютера. Везде высвечивался белый экран с информацией о том, что невозможно обновить страницу.

Некоторые популярные блогеры жаловались на то, что не могут разместить свои рекламные посты по ранее составленному графику.

Также долгое время с перебоями работал мессенджер What’sApp. Пользователи не могли отправить фото, видео и голосовые сообщения. Несмотря на хорошее подключение к интернету медиафайлы не отправлялись.

Примечательно, что неполадки затронули не только россиян и дальневосточники в частности, но и жителей Германии, США, Франции и Великобритании.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Социальные сети
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