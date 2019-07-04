Дальневосточники жалуются на сбой в работе What’sApp, Instagram и Facebook

Первые сбои в работе социальных сетей были зафиксированы ещё 3 июля в 17:50 по московскому времени. Не прогружалась лента новостей, фотографии не выкладывались и также не воспроизводились сториз. Кто-то даже не мог зайти в свой профиль ни с мобильного телефона, ни с компьютера. Везде высвечивался белый экран с информацией о том, что невозможно обновить страницу.