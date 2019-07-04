Дальневосточники жалуются на сбой в работе What’sApp, Instagram и Facebook

Posted 4 июля 2019, 00:15
Published 4 июля 2019, 00:15
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Первые сбои в работе социальных сетей были зафиксированы ещё 3 июля в 17:50 по московскому времени. Не прогружалась лента новостей, фотографии не выкладывались и также не воспроизводились сториз. Кто-то даже не мог зайти в свой профиль ни с мобильного телефона, ни с компьютера. Везде высвечивался белый экран с информацией о том, что невозможно обновить страницу.
Некоторые популярные блогеры жаловались на то, что не могут разместить свои рекламные посты по ранее составленному графику.
Также долгое время с перебоями работал мессенджер What’sApp. Пользователи не могли отправить фото, видео и голосовые сообщения. Несмотря на хорошее подключение к интернету медиафайлы не отправлялись.
Примечательно, что неполадки затронули не только россиян и дальневосточники в частности, но и жителей Германии, США, Франции и Великобритании.