Новый ФАП начали строить в селе Сохондо Читинского района

Posted 4 июля 2019, 11:48
Published 4 июля 2019, 11:48
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
На данный момент компания-подрядчик уже вырыла котлован под фундамент будущего ФАПа и была произведена отсыпка. Общая сумма строительных работ составляет более 12,6 миллиона рублей.Примечательно, что место для возведения ФАПа выбрано не случайно: в селе Сохондо и еще трех близлежащих поселениях проживает около 75 процентов взрослого, работающего населения.
Примечательно, что в сельском поселение «Сохондинское» имеется действующий ФАП, однако помещение, в котором он расположен, находится в плачевном состоянии. Малоэтажное деревянное здание, где проводится прием населения, сейчас в аварийном состоянии – несущая стена постепенно разрушается и «отодвигается» от основного каркаса, поэтому зимой находиться внутри – очень холодно.
Между тем, строительство нового здания фельдшерско-акушерского пункта в Сохондо ведется в рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Так, в текущем году планируется установить около 30 ФАПов в 17 муниципалитетов Забайкальского края. Общая стоимость медицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерского пунктов составит 10 миллионов рублей.