Новый ФАП начали строить в селе Сохондо Читинского района

На данный момент компания-подрядчик уже вырыла котлован под фундамент будущего ФАПа и была произведена отсыпка. Общая сумма строительных работ составляет более 12,6 миллиона рублей.Примечательно, что место для возведения ФАПа выбрано не случайно: в селе Сохондо и еще трех близлежащих поселениях проживает около 75 процентов взрослого, работающего населения.