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Posted 4 июля 2019, 11:48

Published 4 июля 2019, 11:48

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Новый ФАП начали строить в селе Сохондо Читинского района

Новый ФАП начали строить в селе Сохондо Читинского района

4 июля 2019, 11:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В селе Сохондо Читинского района в скором времени появится новый современный фельдшерско-акушерский пункт, где более тысячи человек смогут получить качественную и квалифицированную медицинскую помощь, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На данный момент компания-подрядчик уже вырыла котлован под фундамент будущего ФАПа и была произведена отсыпка. Общая сумма строительных работ составляет более 12,6 миллиона рублей.Примечательно, что место для возведения ФАПа выбрано не случайно: в селе Сохондо и еще трех близлежащих поселениях проживает около 75 процентов взрослого, работающего населения.

Примечательно, что в сельском поселение «Сохондинское» имеется действующий ФАП, однако помещение, в котором он расположен, находится в плачевном состоянии. Малоэтажное деревянное здание, где проводится прием населения, сейчас в аварийном состояниинесущая стена постепенно разрушается и «отодвигается» от основного каркаса, поэтому зимой находиться внутриочень холодно.

Между тем, строительство нового здания фельдшерско-акушерского пункта в Сохондо ведется в рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Так, в текущем году планируется установить около 30 ФАПов в 17 муниципалитетов Забайкальского края. Общая стоимость медицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерского пунктов составит 10 миллионов рублей.

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#Новости#Общество#Врач#Забайкальский край#Сельские поселения
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