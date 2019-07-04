vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июля 2019, 02:10

Published 4 июля 2019, 02:10

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Приморье стихийно пропадают дорожные знаки

В Приморье стихийно пропадают дорожные знаки

4 июля 2019, 02:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Надеждинский район
На развязке низководного моста в сторону Де-Фриза в Приморье пропал дорожный знак, который указывает на то, что необходимо уступить дорогу. Некоторые пользователи соцсетей считают, что ничего удивительного в этом нет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus юзеры пояснили, что уже на протяжении почти двух недель в одном из районов Приморья отсутствует дорожный знак «Уступи дорогу». В частности, знак украли в районе развязки на низководный мост в сторону Де-Фриза. Некоторые подписчики пояснили, что он там отсутствует не две недели, а уже более месяца.

Впрочем, среди юзеров нашлись те, кого не пугает отсутствие дорожного знака. Многие и вовсе сообщили, что в некоторых районах города также пропали знаки, и они, возможно, пользуются этой ситуацией.

«В районе улицы Всеволода Сибирцева неоднократно была такая ситуация. На пересечении с улицей Ломоносова несколько человек сразу двигались по главной. Потом решили всё-таки поставить знак. Знаю женщину, которая ехала в районе «Зелёного угла», а в это время мужчина выезжал со второстепенной дороги. У него, по идее, должен был быть такой знак, как у женщины, но тогда его сняли. ДТП произошло. И кто был виновен? Женщина, так как у неё была помеха справа, хоть она и ехала по главной. С Золотого моста в районе остановки «Детский парк» тоже нет знака «главная дорога», хотя всегда там был. Вот нет знака на Де-Фризе, я никого и не пропускаю. А зачем? Знака же нет», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что если где-то знаки «пропадают», то на некоторых территориях появляются новые. Так, в ближайшее время в районе улицы Снеговая во Владивостоке появятся дорожные знаки, предупреждающие примоцев о правилах парковки и о том, где можно «встретиться» с эвакуатором. После изменений, по мнению представителей мэрии краевого центре, двигаться по данному участку дороги станет легче.

Материалы по теме
Ещё в одном районе Владивостока изменится схема движения
#Новости#Общество#Владивосток#Надеждинский район#ПДД#Дорожные знаки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика