В Приморье стихийно пропадают дорожные знаки

«В районе улицы Всеволода Сибирцева неоднократно была такая ситуация. На пересечении с улицей Ломоносова несколько человек сразу двигались по главной. Потом решили всё-таки поставить знак. Знаю женщину, которая ехала в районе «Зелёного угла», а в это время мужчина выезжал со второстепенной дороги. У него, по идее, должен был быть такой знак, как у женщины, но тогда его сняли. ДТП произошло. И кто был виновен? Женщина, так как у неё была помеха справа, хоть она и ехала по главной. С Золотого моста в районе остановки «Детский парк» тоже нет знака «главная дорога», хотя всегда там был. Вот нет знака на Де-Фризе, я никого и не пропускаю. А зачем? Знака же нет», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.