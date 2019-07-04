В Приморье стихийно пропадают дорожные знаки

Posted 4 июля 2019, 02:10
Published 4 июля 2019, 02:10
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus юзеры пояснили, что уже на протяжении почти двух недель в одном из районов Приморья отсутствует дорожный знак «Уступи дорогу». В частности, знак украли в районе развязки на низководный мост в сторону Де-Фриза. Некоторые подписчики пояснили, что он там отсутствует не две недели, а уже более месяца.
Впрочем, среди юзеров нашлись те, кого не пугает отсутствие дорожного знака. Многие и вовсе сообщили, что в некоторых районах города также пропали знаки, и они, возможно, пользуются этой ситуацией.
«В районе улицы Всеволода Сибирцева неоднократно была такая ситуация. На пересечении с улицей Ломоносова несколько человек сразу двигались по главной. Потом решили всё-таки поставить знак. Знаю женщину, которая ехала в районе «Зелёного угла», а в это время мужчина выезжал со второстепенной дороги. У него, по идее, должен был быть такой знак, как у женщины, но тогда его сняли. ДТП произошло. И кто был виновен? Женщина, так как у неё была помеха справа, хоть она и ехала по главной. С Золотого моста в районе остановки «Детский парк» тоже нет знака «главная дорога», хотя всегда там был. Вот нет знака на Де-Фризе, я никого и не пропускаю. А зачем? Знака же нет», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что если где-то знаки «пропадают», то на некоторых территориях появляются новые. Так, в ближайшее время в районе улицы Снеговая во Владивостоке появятся дорожные знаки, предупреждающие примоцев о правилах парковки и о том, где можно «встретиться» с эвакуатором. После изменений, по мнению представителей мэрии краевого центре, двигаться по данному участку дороги станет легче.