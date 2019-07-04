Выдающихся народных мастеров определят в Приморском крае

«Учитывая строгий отбор претендентов на звание народного мастера, выставка с таким охватом по различным видам декоративно-прикладного мастерства и столь высоким уровнем исполнения изделий проводится впервые. Представленные работы настолько невероятны и интересны, что не оставят равнодушным ни одного человека: это одежда, обувь, предметы интерьера из натуральной шерсти, музыкальные инструменты ручной работы (дудочки и флейты), керамические изделия», - рассказали организаторы.