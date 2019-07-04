Выдающихся народных мастеров определят в Приморском крае

Posted 4 июля 2019, 08:21
Published 4 июля 2019, 08:21
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в Центре народной культуры Приморского края, в выставке примут участие работы мастеров из 12 муниципалитетов Приморья. Мероприятие позволит выявить лучших рукодельников, которые получат в 2019 году почётное звание «Народный мастер Приморского края». Положение о присвоении данного звания было утверждено Департаментом культуры Приморского края в 2018 году.
«Учитывая строгий отбор претендентов на звание народного мастера, выставка с таким охватом по различным видам декоративно-прикладного мастерства и столь высоким уровнем исполнения изделий проводится впервые. Представленные работы настолько невероятны и интересны, что не оставят равнодушным ни одного человека: это одежда, обувь, предметы интерьера из натуральной шерсти, музыкальные инструменты ручной работы (дудочки и флейты), керамические изделия», - рассказали организаторы.
Стоит отметить, что выставка не является коммерческой, и большая часть изделий не продаётся. Мероприятие пройдёт с 8 по 20 июля по адресу Пушкинская, 25. Награждение и присвоение звания «Народный мастер» состоится 10 августа в здании спортивного комплекса «Олимпиец» в рамках проведения конкурса «Грани Творчества».
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что конкурс декоративно-прикладного искусства «Грани творчества» (6+) пройдёт в Приморском крае. В ходе мероприятия организаторы планируют объединить на одной площадке талантливых мастеров, проживающих в регионе. Конкурс проводится в несколько этапов.