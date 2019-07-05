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Posted 5 июля 2019, 04:15

Published 5 июля 2019, 04:15

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Приморец заживо сжёг своего знакомого

Приморец заживо сжёг своего знакомого

5 июля 2019, 04:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Смерть
Один из жителей Владивостока в состоянии алкогольного опьянения сжёг транспортное средство своего знакомого и его самого. При этом он сначала нанёс ему несколько ударов и, пока тот был без сознания, совершил преступление, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре Советского района краевого центра, инцидент произошёл ещё в январе текущего года. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым, в результате чего нанёс ему колюще-режущим предметом удары в левую ногу. Потерпевший потерял сознание, а подозреваемый в это время вывез его в сторону леса, где потом поджёг автомобиль вместе с потерпевшим.

Мужчина погиб. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления продуктами горения.

В отношении жителя приморской столицы было возбуждено уголовное дело за убийство, умышленное причинение смерти другому человеку.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в суд для рассмотрения по существу было передано уголовное дело в отношении жителя Спасска-Дальнего, который сначала нанёс телесные повреждения своему знакомому, от которых пострадавший погиб, а потом сжёг свою квартиру, где и оставил тело мужчины.

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#Новости#Общество#Владивосток#Смерть#Поджог автомобиля
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