Приморец заживо сжёг своего знакомого

Posted 5 июля 2019, 04:15
Published 5 июля 2019, 04:15
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре Советского района краевого центра, инцидент произошёл ещё в январе текущего года. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым, в результате чего нанёс ему колюще-режущим предметом удары в левую ногу. Потерпевший потерял сознание, а подозреваемый в это время вывез его в сторону леса, где потом поджёг автомобиль вместе с потерпевшим.
Мужчина погиб. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления продуктами горения.
В отношении жителя приморской столицы было возбуждено уголовное дело за убийство, умышленное причинение смерти другому человеку.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в суд для рассмотрения по существу было передано уголовное дело в отношении жителя Спасска-Дальнего, который сначала нанёс телесные повреждения своему знакомому, от которых пострадавший погиб, а потом сжёг свою квартиру, где и оставил тело мужчины.