Приморец заживо сжёг своего знакомого

Как рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре Советского района краевого центра, инцидент произошёл ещё в январе текущего года. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым, в результате чего нанёс ему колюще-режущим предметом удары в левую ногу. Потерпевший потерял сознание, а подозреваемый в это время вывез его в сторону леса, где потом поджёг автомобиль вместе с потерпевшим.