В Приморье полуторагодовалому ребёнку отказали в госпитализации, идёт проверка

По данным ТАСС, в городской больнице Находки врачи отказались госпитализировать полуторагодовалого ребёнка. Они пояснили, что нет свободных коек, поэтому оставить ребёнка в больнице они не могут, хотя, по словам родителей, для этого у них были все необходимые медицинские рекомендации. Приморцы обратились в прокуратуру, где, кстати, подтвердили факт поступления сообщения, но от комментариев отказались.