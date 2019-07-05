В Приморье полуторагодовалому ребёнку отказали в госпитализации, идёт проверка

Posted 5 июля 2019, 02:19
Published 5 июля 2019, 02:19
Modified 17 августа 2022, 09:24
Updated 17 августа 2022, 09:24
По данным ТАСС, в городской больнице Находки врачи отказались госпитализировать полуторагодовалого ребёнка. Они пояснили, что нет свободных коек, поэтому оставить ребёнка в больнице они не могут, хотя, по словам родителей, для этого у них были все необходимые медицинские рекомендации. Приморцы обратились в прокуратуру, где, кстати, подтвердили факт поступления сообщения, но от комментариев отказались.
Ситуацией заинтересовались краевые власти. На сегодняшний день в департамента здравоохранения по факту поступившей информации проводится проверка.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале июня текущего года в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморью начали проверку по информации, которую распространили в СМИ. Так, в Партизанском районе края проживает многодетная мать, которой якобы врачи по ошибке ампутировали ногу. И, по словам пострадавшей, в медицинском учреждении ей не давали документы для того, чтобы оформить инвалидность.