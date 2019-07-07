Позорище: знак большого горя появился на здании мирового судьи в Приморье

Posted 7 июля 2019, 03:25
Published 7 июля 2019, 03:25
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В группе dps_vl в «Инстаграм» появилось несколько снимков здания с табличкой мирового судьи, на котором висит флаг с цветами российского триколора, правда, «вверх ногами» — то есть сначала красный, затем синий и только снизу белый.
«Тот самый момент, когда доверили установить флаг РФ тому, кто даже не знает, как этот флаг выглядит», — подписали авторы снимок красно-сине-белого знамени.
Появление перевёрнутого символа вызвало настоящий ажиотаж в Сети. Фотографии обросли множеством негативных комментариев пользователей.
«Мировой судья Сербии», «И так сойдёт», «Вот где должен работать закон о неуважении к власти», «Позорище», — реакция юзеров.
Один из подписчиков написал, что на фото изображена часть здания, идентичного тому, что размещено на официальном участке номер 89 в Ханкайском районе Приморского края.
Известно, что согласно этикету госсимволики перевернутый флаг имеет несколько значений. Во-первых, это оскорбление государству и нации. Во-вторых, это международный знак, означающий, что страна находится в опасном положении и просит о помощи. В-третьих, наука о флагах гласит, что перевёрнутый флаг — это знак бедствия или поражением в войне.
К слову, РИА «Восток-Медиа» неоднократно писало о появлении подобных флагов в регионе. Этот случай — далеко не первый.
Так, например, такая же ситуация произошла с флагштоком университета во Владивостоке в мае 2018 года. Похожая история в апреле 2018 года сложилась в Партизанске, где перевёрнутый российский флаг, напоминающий флаг Сербии, позволил местным жителям шутить, что в соцсетях, что «город взяли сербы».