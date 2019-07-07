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Posted 7 июля 2019, 03:25

Published 7 июля 2019, 03:25

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Позорище: знак большого горя появился на здании мирового судьи в Приморье

Позорище: знак большого горя появился на здании мирового судьи в Приморье

7 июля 2019, 03:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Приморцы обсуждают курьёзный случай — очевидцы уверяют, что на здании мирового судьи в Приморье появился перевёрнутый флаг России, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В группе dps_vl в «Инстаграм» появилось несколько снимков здания с табличкой мирового судьи, на котором висит флаг с цветами российского триколора, правда, «вверх ногами» — то есть сначала красный, затем синий и только снизу белый.

«Тот самый момент, когда доверили установить флаг РФ тому, кто даже не знает, как этот флаг выглядит», — подписали авторы снимок красно-сине-белого знамени.

Появление перевёрнутого символа вызвало настоящий ажиотаж в Сети. Фотографии обросли множеством негативных комментариев пользователей.

«Мировой судья Сербии», «И так сойдёт», «Вот где должен работать закон о неуважении к власти», «Позорище», — реакция юзеров.

Один из подписчиков написал, что на фото изображена часть здания, идентичного тому, что размещено на официальном участке номер 89 в Ханкайском районе Приморского края.

Известно, что согласно этикету госсимволики перевернутый флаг имеет несколько значений. Во-первых, это оскорбление государству и нации. Во-вторых, это международный знак, означающий, что страна находится в опасном положении и просит о помощи. В-третьих, наука о флагах гласит, что перевёрнутый флаг — это знак бедствия или поражением в войне.

К слову, РИА «Восток-Медиа» неоднократно писало о появлении подобных флагов в регионе. Этот случай — далеко не первый.

Так, например, такая же ситуация произошла с флагштоком университета во Владивостоке в мае 2018 года. Похожая история в апреле 2018 года сложилась в Партизанске, где перевёрнутый российский флаг, напоминающий флаг Сербии, позволил местным жителям шутить, что в соцсетях, что «город взяли сербы».

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#Новости#Общество#Россия#Флаг рф
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