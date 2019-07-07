Позорище: знак большого горя появился на здании мирового судьи в Приморье

Известно, что согласно этикету госсимволики перевернутый флаг имеет несколько значений. Во-первых, это оскорбление государству и нации. Во-вторых, это международный знак, означающий, что страна находится в опасном положении и просит о помощи. В-третьих, наука о флагах гласит, что перевёрнутый флаг — это знак бедствия или поражением в войне.