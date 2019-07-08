Она законно там плавает: приморцы увидели акулу и удивились

Не успела погода окончательно взять курс на лето, а приморцы с головой погрузиться в морской отдых, как с новой силой начали появляться рассказы про акул. Очевидцы сняли одну из них на камеру мобильного телефона и предупредили отдыхающих, где точно купаться не нужно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dps_vl пользователи рассказали о том, что в районе острова Попова они якобы встретили акулу. Однако позировать морской хищник, скорее всего, не захотел, поэтому очевидцы смогли снять на камеру только его плавник. Некоторые юзеры усомнились в достоверности информации, посчитав, что снимок был сделан ещё три года назад в другом районе Приморья. Однако на этот комментарий отреагировал пользователь под ником vadimchuperko, который пояснил, что якобы он и является очевидцем произошедшего. «Отвечаю умникам. Эту фотку сделал лично я сам, а потом её и опубликовали в соцсетях. Акула 2-2,5 метра сельдевая спокойно плавала западнее острова Попова», — прокомментировал он. Были среди юзеров и те, кого вид акулы явно не впечатлил. «Да вы что? Акула? В море? Настоящая? С ума сойти. Часто бываю в этих местах. И акулы там тоже часто бывают. Может, накажем акулу? Она законно там плавает», — реакция пользователей соцсетей. Территории острова Попова, кстати, не вошли в список рекомендованных пляжей региона. Пока специалисты разрешили купаться приморцам только на территориях 26 пляжей в восьми муниципалитетах края, о чём агентство сообщало ранее. О том, где купаться точно не стоит, рассказали не только приморцы, но и представители Роспотребнадзора.