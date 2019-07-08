Познер покинул состав жюри премии ТЭФИ

Кроме того, Познер порекомендовал Академии российского телевидения больше не разрешать использовать Комитету индустриальных телевизионных премий статуэтки, которые были разработаны по эскизам Эрнеста Неизвестного. По словам журналиста, он пообещал ему прекратить использовать в качестве награды статуэтку «Орфей» в том случае, если премия потеряет свой смысл.