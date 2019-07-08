Познер покинул состав жюри премии ТЭФИ

Posted 8 июля 2019, 13:12
Published 8 июля 2019, 13:12
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В сообщении Познер отметил, что, по его мнению, премия ТЭФИ утратила свое общенациональное значение и встала в один ряд с другими безликими премиями, пишет RNS.
Кроме того, по мнению журналиста, на сегодняшний день победа в конкурсе напрямую связана с количеством представителей канала в рядах фонда «Академия российского телевидения», а не от самого качества представленных работ.
Кроме того, Познер порекомендовал Академии российского телевидения больше не разрешать использовать Комитету индустриальных телевизионных премий статуэтки, которые были разработаны по эскизам Эрнеста Неизвестного. По словам журналиста, он пообещал ему прекратить использовать в качестве награды статуэтку «Орфей» в том случае, если премия потеряет свой смысл.