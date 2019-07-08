Самолёт, летевший в Якутск, совершил экстренную посадку из-за смерти пассажирки

Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщал, что весной авиалайнер компании Utair, совершавший рейс из Москвы в Сургут, экстренно сел в аэропорту Тюмени из-за неудовлетворительного самочувствия одного из пассажиров. Экипаж самолёта успел передать мужчину медикам, которые подозревали у него неврологическую патологию. С небольшим опозданием в графике самолёт отправился по маршруту.