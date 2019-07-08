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Posted 8 июля 2019, 07:38

Published 8 июля 2019, 07:38

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Самолёт, летевший в Якутск, совершил экстренную посадку из-за смерти пассажирки

8 июля 2019, 07:38
Сюжет
Происшествие
В аэропорту города Братск в Иркутской области экстренно сел самолёт компании S7. Причиной незапланированного приземления стала смерть одной из пассажирок авиасудна, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самолёт летел по маршруту Новосибирск — Якутск, однако во время полёта пассажирке, которой около 50 лет, внезапно стало плохо. Командир судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту.

По предварительным данным, женщина скончалась ещё до момента приземления в аэропорту Братска.

На данный момент обстоятельства инцидента выясняются, а представители авиакомпании S7 и руководство «АэроБратск» от официальных комментариев отказываются.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщал, что весной авиалайнер компании Utair, совершавший рейс из Москвы в Сургут, экстренно сел в аэропорту Тюмени из-за неудовлетворительного самочувствия одного из пассажиров. Экипаж самолёта успел передать мужчину медикам, которые подозревали у него неврологическую патологию. С небольшим опозданием в графике самолёт отправился по маршруту.

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