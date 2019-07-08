В одном из торговых центров в Приморье ребёнок лишился пальца

Posted 8 июля 2019, 07:47
Published 8 июля 2019, 07:47
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Информация об инциденте появилась в Instagram-паблике mark2_che. По версии очевидцев, в игровой комнате в одном из торговых центров стояли аттракционы, на которых можно было прокатиться с помощью жетонов. В момент, когда ребёнок катался на этом аттракционе, к нему якобы подошёл двухлетний малыш. После этого и произошёл инцидент.
«Механизм машинки не был огражден, и ребенок по инерции потянулся к крутящимся роликам под ней. В итоге, ребёнок остался без пальца», - рассказали очевидцы в соцсетях.
Пользователи предупредили родителей о том, что якобы стоит воздержаться от данной игровой площадки. Инцидент заинтересовал следователей. По информации Следственного комитета России по Приморскому краю, уже проводится доследственная проверка, по результатам которой и будет принято соответствующее решение.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на Камчатке в начале июля текущего года двухлетний ребёнок выпал из повозки во время конной прогулки. Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту, идёт поиск виновных, а пострадавшего малыша уже осмотрели медики и назначили амбулаторное лечение.