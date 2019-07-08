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Posted 8 июля 2019, 07:47

Published 8 июля 2019, 07:47

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В одном из торговых центров в Приморье ребёнок лишился пальца

В одном из торговых центров в Приморье ребёнок лишился пальца

8 июля 2019, 07:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Травмы
В одном из торговых центров в Уссурийске пострадал ребёнок. Информацию уже распространили очевидцы в соцсетях, а следователи организовали по данному факту доследственную проверку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация об инциденте появилась в Instagram-паблике mark2_che. По версии очевидцев, в игровой комнате в одном из торговых центров стояли аттракционы, на которых можно было прокатиться с помощью жетонов. В момент, когда ребёнок катался на этом аттракционе, к нему якобы подошёл двухлетний малыш. После этого и произошёл инцидент.

«Механизм машинки не был огражден, и ребенок по инерции потянулся к крутящимся роликам под ней. В итоге, ребёнок остался без пальца», - рассказали очевидцы в соцсетях.

Пользователи предупредили родителей о том, что якобы стоит воздержаться от данной игровой площадки. Инцидент заинтересовал следователей. По информации Следственного комитета России по Приморскому краю, уже проводится доследственная проверка, по результатам которой и будет принято соответствующее решение.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на Камчатке в начале июля текущего года двухлетний ребёнок выпал из повозки во время конной прогулки. Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту, идёт поиск виновных, а пострадавшего малыша уже осмотрели медики и назначили амбулаторное лечение.

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#Новости#Владивосток#Торговый центр#Уссурийск#Травмы
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