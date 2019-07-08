В одном из торговых центров в Приморье ребёнок лишился пальца

Информация об инциденте появилась в Instagram-паблике mark2_che. По версии очевидцев, в игровой комнате в одном из торговых центров стояли аттракционы, на которых можно было прокатиться с помощью жетонов. В момент, когда ребёнок катался на этом аттракционе, к нему якобы подошёл двухлетний малыш. После этого и произошёл инцидент.