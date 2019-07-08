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Posted 8 июля 2019, 13:10

Published 8 июля 2019, 13:10

Modified 1 сентября 2022, 03:44

Updated 1 сентября 2022, 03:44

В Россию могут вернуться алкогольные энергетики

8 июля 2019, 13:10
Эксперты их Евразийской экономической комиссии «ЕЭК) полагают, что запрет на продажу на территории России алкогольсодержащих энергетиков является неправомерным.

Так, специалисты подчеркивают, что запрет внутри страны, которая находится в составе ЕАЭС, не может быть распространен на продукцию, которая отвечает всем техническим нормам, работающим на территории союза. Так, энергетические напитки с алкоголем соответствуют регламентам «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции», сообщает RNS.

Однако в Минфине подчеркнули, что не согласны с таким утверждением и добавили, что данные напитки опасны для здоровья населения России. Также представители ведомства добавили, что по результатам заседания никаких требований к РФ предъявлено не было.

Энергетические напитки с содержанием алкоголя с 1 января 2018 года запрещены к производству и реализации на территории РФ. Исключения составляют только экспортная продукция.

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