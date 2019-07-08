В Россию могут вернуться алкогольные энергетики

Так, специалисты подчеркивают, что запрет внутри страны, которая находится в составе ЕАЭС, не может быть распространен на продукцию, которая отвечает всем техническим нормам, работающим на территории союза. Так, энергетические напитки с алкоголем соответствуют регламентам «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции», сообщает RNS.