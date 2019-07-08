В Таджикистане 13 заключенных умерли от отравления хлебом

Posted 8 июля 2019, 14:20
Published 8 июля 2019, 14:20
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Хлебом угостил сокамерников один из заключенных. После еды 16 мужчин почувствовали себя плохо, после чего потеряли сознание. В итоге 13 из них скончались. Об этом пишет газета «Известия».
Правоохранительные органы Таджикистана завели уголовное дело по факту случившегося. За расследованием следит генпрокурор республики. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза и станет известно, что находилось в хлебе.