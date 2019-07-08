vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2019, 14:20

Published 8 июля 2019, 14:20

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

В Таджикистане 13 заключенных умерли от отравления хлебом

8 июля 2019, 14:20
Сюжет
Происшествие
В Таджикистане 13 заключенных отравились хлебом и умерли. Медики успели спасти трех человек. Заведено уголовное дело.

Хлебом угостил сокамерников один из заключенных. После еды 16 мужчин почувствовали себя плохо, после чего потеряли сознание. В итоге 13 из них скончались. Об этом пишет газета «Известия».

Правоохранительные органы Таджикистана завели уголовное дело по факту случившегося. За расследованием следит генпрокурор республики. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза и станет известно, что находилось в хлебе.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика