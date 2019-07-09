Картина дня на Дальнем Востоке: топовые планшеты, непогода и главный гость ВЭФ

Posted 9 июля 2019, 09:13
Published 9 июля 2019, 09:13
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Топовые планшеты за бюджетные деньги
Администрация города Владивостока разместила документы на госзакупку планшетных компьютеров самой современной конфигурации. Для работы мэрии необходимо сразу шесть планшетов с хорошей камерой и сканером отпечатка пальцев.
По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, на портале госзакупок появилась любопытная закупка от муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации города Владивостока». Мэрии Владивостока срочно понадобились шесть современных планшетов с самыми высокими характеристиками. Каждый из компьютеров администрация Владивостока готова купить за 36 500 рублей. Суммарно закупка дорогих гаджетов обойдется бюджету города максимум в 219 000 рублей.
Непогода возьмёт Приморье в тиски
Приморский край медленно, но верно переходит ко второй стадии летнего муссона. Циклон попробует испортить погоду в крае, но ему помещает антициклон.
По данным «Примпогоды», лето во Владивостоке не заканчивается. Так сказал начальник «Примгидромета» Борис Кубай.
В ближайшее время вихрь попытается взять антициклон над Приморским краем в тиски с севера, запада и юга. Со всех сторон будут наблюдаться приличные дожди, но антициклон заблокирует их перемещение на территорию региона.
Почти 20 камер видеонаблюдения установят во Владивостоке
Целых 50 миллионов рублей потратят в регионе на установку камер видеонаблюдения во Владивостоке и на территории Артёмовского городского округа. При этом уже известно, на каких именно улицах они появятся.
Так, на главном портале закупок появилась закупка на сумму 50 миллионов рублей. Её разместили представители краевого государственного казённого учреждения «Примгосавтонадзор». Сам аукцион в электронной форме состоится в среду, 17 июля. После того, как подрядчик будет определён, ему необходимо будет заняться поставкой комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также их установкой в столице Дальнего Востока и на территории Артёмовского городского округа.
Главный гость ВЭФ
В столице России прошло совещание по подготовке визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на пятый Восточный экономический форум. Ранее его в качестве главного гостя форума пригласил сам президент России Владимир Путин.
Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков встретился в Москве с полномочным послом Индии в РФ Венкатешой Вармой. Они поговорили о подготовке к участию индийской делегации в пятом ВЭФ, который пройдёт с 4 по 6 сентября на острове Русский.
Губернаторы ЕАО и Камчатки скоро могут уйти в отставку
В скором времени, возможно, уйдут в отставку губернатор Камчасткого края Владимир Илюхин и глава Еврейской автономной области Александр Левинталь. Источники, близкие к Кремлю, отмечают, что в кулуарах обсуждается такая возможность.
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, например, находится в зоне риска из-за возраста — на сегодняшний день ему 60 лет. Также в ЕАО имеется негативное влияние соседнего региона. Тот факт, что в Хабаровском крае руководит представитель оппозиции, Сергей Фургал из партии ЛДПР, оказывает воздействие на рост протестной активности в ЕАО.