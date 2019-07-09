Картина дня на Дальнем Востоке: топовые планшеты, непогода и главный гость ВЭФ

Так, на главном портале закупок появилась закупка на сумму 50 миллионов рублей. Её разместили представители краевого государственного казённого учреждения «Примгосавтонадзор». Сам аукцион в электронной форме состоится в среду, 17 июля. После того, как подрядчик будет определён, ему необходимо будет заняться поставкой комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также их установкой в столице Дальнего Востока и на территории Артёмовского городского округа.