В день семьи, любви и верности во Владивостоке случился «мальчиковый» бум

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале июня текущего года в стенах роддома № 3 на свет появился мальчик, которому не хватило всего несколько граммов до звания «малыш-гигант». Однако в 2019 году это пока первый богатырь, который появился на свет в медицинском учреждении.