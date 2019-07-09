В день семьи, любви и верности во Владивостоке случился «мальчиковый» бум

Posted 9 июля 2019, 05:12
Published 9 июля 2019, 05:12
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе роддома № 3, в день семьи, любви и верности будущие родители посетили роддом. Они узнали о возможностях, которое предоставляет им медицинское учреждение. Во время экскурсии посетители услышали крик новорожденного, что никого не могло оставить равнодушным. В этот момент на свет появился мальчик.
В медицинском учреждении пояснили, что крик новорождённого малыша был не единожды услышан в стенах роддома в день семьи, любви и верности. Жительницы Приморья в этот день подарили миру 14 детей, из которых всего три — девочки.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале июня текущего года в стенах роддома № 3 на свет появился мальчик, которому не хватило всего несколько граммов до звания «малыш-гигант». Однако в 2019 году это пока первый богатырь, который появился на свет в медицинском учреждении.