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Posted 9 июля 2019, 05:12

Published 9 июля 2019, 05:12

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В день семьи, любви и верности во Владивостоке случился «мальчиковый» бум

В день семьи, любви и верности во Владивостоке случился «мальчиковый» бум

9 июля 2019, 05:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В роддоме № 3 во Владивостоке в день семьи, любви и верности, который отметили россияне в понедельник, 8 июля, на свет появились 14 детей. При этом большая часть из них — мальчики. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе роддома № 3, в день семьи, любви и верности будущие родители посетили роддом. Они узнали о возможностях, которое предоставляет им медицинское учреждение. Во время экскурсии посетители услышали крик новорожденного, что никого не могло оставить равнодушным. В этот момент на свет появился мальчик.

В медицинском учреждении пояснили, что крик новорождённого малыша был не единожды услышан в стенах роддома в день семьи, любви и верности. Жительницы Приморья в этот день подарили миру 14 детей, из которых всего три — девочки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале июня текущего года в стенах роддома № 3 на свет появился мальчик, которому не хватило всего несколько граммов до звания «малыш-гигант». Однако в 2019 году это пока первый богатырь, который появился на свет в медицинском учреждении.

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