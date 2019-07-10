Его ждёт большое будущее: шоу приморца на дороге обсудили в соцсетях

Posted 10 июля 2019, 06:43
Published 10 июля 2019, 06:43
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В социальной сети Instagram в паблике vlnews24 очевидцы рассказали о том, что в столице Дальнего Востока на перекрёстке улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостоку они заметили подростка, который прямо на дороге устроил «шоу» перед водителями транспортных средств. На своём мопеде он начал демонстрировать своего рода «трюки», что крайне возмутило многих приморцев.
Другие юзеры рассказали о том, что подростку нужно было объяснить, что на дороге так делать нельзя. А некоторые и вовсе решили рассказать, что именно нужно делать в такой ситуации.
«Балериной хотел стать, а родители мопед подарили. Я бы не поленился, вышел и как «объяснил» бы, что лучше так не делать. Зачем это всё посреди дороги? Жизни совсем не жалко что ли? Понты, как же без них. Ну очень захотел стать «звездой». Я бы вышел и поговорил. А потом винят водителей в том, что они всех якобы сбивают на дороге. Такими темпами его ждёт большое «будущее», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.
Кстати, мнения пользователей разошлись. Некоторые очевидцы рассказали о том, что в момент, когда парень показывал «шоу», горел красный цвет. Юзеры считают, что в данном случае такое поведение допустимо.
«Горел красный свет, он никому не мешал. А тут все сразу начали отпускать свои негативные комментарии», — пояснил один из очевидцев в соцсети.
Стоит отметить, что «звездой» Instagram подросток всё же не стал. Его «шоу» за несколько часов посмотрели всего более 20 тысяч пользователей соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приёмы боевых искусств решил показать один из жителей краевого центра прямо на пешеходном переходе в районе улицы Алеутская. В самом центре города в момент, когда все переходили дорогу, мужчина остановился и показал «шоу». Видеоматериал с места событий, который в дальнейшем распространили пользователи соцсетей, набрал более 40 тысяч просмотров.