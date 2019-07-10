Его ждёт большое будущее: шоу приморца на дороге обсудили в соцсетях

«Балериной хотел стать, а родители мопед подарили. Я бы не поленился, вышел и как «объяснил» бы, что лучше так не делать. Зачем это всё посреди дороги? Жизни совсем не жалко что ли? Понты, как же без них. Ну очень захотел стать «звездой». Я бы вышел и поговорил. А потом винят водителей в том, что они всех якобы сбивают на дороге. Такими темпами его ждёт большое «будущее», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.