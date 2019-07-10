Приморцы летом смогут чаще летать в посёлок Пластун

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, дополнительные рейсы решено выполнять по воскресеньям по следующему расписанию: вылет из Владивостока – в 11:50, прилёт в Пластун – в 13:25, вылет из Пластуна в обратном направлении – в 13:50, прилет во Владивосток – в 15:25.