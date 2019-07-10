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Posted 10 июля 2019, 09:07

Published 10 июля 2019, 09:07

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Приморцы летом смогут чаще летать в посёлок Пластун

10 июля 2019, 09:07
Авиакомпания «Аврора» увеличивает частоту полетов из Владивостока в посёлок Пластун и в обратном направлении с 21 июля по 11 августа. Авиаперевозчик отметил, что такие меры приняты в связи с началом летнего сезона и повышением пассажиропотока на данном маршруте, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, дополнительные рейсы решено выполнять по воскресеньям по следующему расписанию: вылет из Владивостока – в 11:50, прилёт в Пластун – в 13:25, вылет из Пластуна в обратном направлении – в 13:50, прилет во Владивосток – в 15:25.

Авиаперевозчик обращает внимание на то, что в летнем расписании полётов по направлениям внутри Приморского края возможны изменения времени вылета рейсов. В связи с этим следует заранее уточнять расписание.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья отметили, что благодаря реализации программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013–2021 годы и субсидирования перевозок из бюджета Приморья цена авиабилетов останется доступной для населения.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что на майских праздниках частота рейсов в посёлок Преображение увеличилась. В обычные дни самолёты летают в этот населённый пункт пять раз в неделю.

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#Новости#Общество#АПК#Авиаперевозки#Субсидируемые авиаперевозки
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