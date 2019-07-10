Приморцы летом смогут чаще летать в посёлок Пластун

Posted 10 июля 2019, 09:07
Published 10 июля 2019, 09:07
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, дополнительные рейсы решено выполнять по воскресеньям по следующему расписанию: вылет из Владивостока – в 11:50, прилёт в Пластун – в 13:25, вылет из Пластуна в обратном направлении – в 13:50, прилет во Владивосток – в 15:25.
Авиаперевозчик обращает внимание на то, что в летнем расписании полётов по направлениям внутри Приморского края возможны изменения времени вылета рейсов. В связи с этим следует заранее уточнять расписание.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья отметили, что благодаря реализации программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013–2021 годы и субсидирования перевозок из бюджета Приморья цена авиабилетов останется доступной для населения.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что на майских праздниках частота рейсов в посёлок Преображение увеличилась. В обычные дни самолёты летают в этот населённый пункт пять раз в неделю.