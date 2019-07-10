Сталина, Джоник и Алмаз: как хабаровчане называют своих детей

В правительстве Хабаровского края рассказали, что жители региона всё реже стали называть своих дочерей Софьями и всё чаще дают им имя Валерия. Ещё одним популярным именем для девочки в крае является Полина — его гордо носят 142 девочки, родившиеся в 2019 году.