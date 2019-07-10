Сталина, Джоник и Алмаз: как хабаровчане называют своих детей

Posted 10 июля 2019, 01:06
Published 10 июля 2019, 01:06
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В правительстве Хабаровского края рассказали, что жители региона всё реже стали называть своих дочерей Софьями и всё чаще дают им имя Валерия. Ещё одним популярным именем для девочки в крае является Полина — его гордо носят 142 девочки, родившиеся в 2019 году.
Фантазия у родителей тоже не иссякает, поэтому в текущем году дочек называли именами Алексия, Ариша, Бэлла, Герда, Ева-Мария, Меланья, Иванна, Лукерья, Эльза и даже Сталина.
Больше всего мальчиков, появившихся на свет в первом полугодии текущего года, называли Артёмами — 214 новорожденных получили это имя. Малышей с именем Егор родилось 155, а Александров чуть меньше — 152.
С оригинальными именами для мальчиков дела обстоят немного интереснее. Родители всё чаще выбирают либо старославянские имена, либо английских королей. Так, в Хабаровском крае родились мальчики с такими именами: Алмаз, Вениамин, Джоник, Добрыня, Иосиф, Лавр, Леонард, Леопольд, Наум, Потап, Савва, Трифон, Фрол, Ыйман, Эрик, Яромир.
На 25 % по сравнению с первым полугодием 2018 года выросло количество родившихся двойняшек. С января по июнь 2019 года их родилось 111 человек. Также на свет в этот период появились две тройни.