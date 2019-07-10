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Posted 10 июля 2019, 05:56

Published 10 июля 2019, 05:56

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Столица Дальнего Востока вошла в список самых грязных городов РФ

10 июля 2019, 05:56
Социологи в очередной раз решили провести опрос среди россиян. На этот раз они решили узнать, какой город в России является самым грязным. В список попала и столица Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

О результатах исследования корреспонденту агентства рассказали представители независимого агентства Zoom Market. Ранее они организовали опрос, в котором участие приняли около трёх тысяч респондентов из 25 городов РФ. Социологи пытались узнать, считают ли россияне свой город грязным, и кто, по мнению опрошенных, в этом виноват.

В итоге, из 25 возможных позиций краевой центр занял 11-ю строчку в рейтинге самых грязных городов России. Уступил Владивосток таким городам, как Махачкала, Омск, Брянск, Саратов, Архангельск, Тольятти, Воронеж, Элиста, Нижний Новгород и Самара. Они оказались ещё грязней, чем приморская столица.

Представители агентства отметили, что большая часть респондентов считает, что их город грязный из-за самих жителей. И только малая часть во всём обвинила представителей администраций и коммунальных служб.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край зачастую становится причастной к различным антирейтингам. Так, регион уже признали неблагополучным. Кроме того, в крае, как оказалось, количество бедных по показателям больше, чем по России в среднем. В середине марта текущего года стало известно о том, что в крае и безработных не так уж и мало. А в феврале текущего года выяснилось, что уровень жизни в Приморье упал.

Столица Дальнего Востока иногда попадает в антирейтинг, который связан с состоянием дорог в городах РФ. И почти всегда Владивосток занимает там «первое» место.

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#Владивосток#Рейтинги#Рейтинг#Грязь
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