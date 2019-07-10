Столица Дальнего Востока вошла в список самых грязных городов РФ

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край зачастую становится причастной к различным антирейтингам. Так, регион уже признали неблагополучным. Кроме того, в крае, как оказалось, количество бедных по показателям больше, чем по России в среднем. В середине марта текущего года стало известно о том, что в крае и безработных не так уж и мало. А в феврале текущего года выяснилось, что уровень жизни в Приморье упал.