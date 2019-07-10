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Posted 10 июля 2019, 13:42

Published 10 июля 2019, 13:42

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В правительстве Якутии ФСБ устроила маски-шоу и изъяла кое-какие документы

В правительстве Якутии ФСБ устроила маски-шоу и изъяла кое-какие документы

10 июля 2019, 13:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
ФСБ
Сегодня в правительстве республики Саха (Якутия) силовики обыскивали кабинет первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова. Сотрудники ФСБ изъяли документы, которые связаны с работой одного из ведомства Якутии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам источника в правительстве республики, «маски шоу», состоявшееся сегодня в здании администрации региона, связано с работой управления автомобильных дорог в Якутии в 2013 году и никаким образом не касается деятельности Колодезникова. Шесть лет назад он занимал должность министра ЖКХ и энергетики Якутии.

Изъятые документы были необходимы для расследования дела в отношении экс-замначальника отдела эксплуатации автодорог управления автомобильных дорог республики в Усть-Майском улусе по факту получения им взятки в особо крупном размере

На данный момент Алексей Колодезников руководит в республике вопросами энергетики, ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства, промышленной политики, геологии и недропользования.

После визита ФСБ первый вице-премьер провел онлайн совещание по конференц-связи, в котором затронул проблему пожаров, бушующих в Верхоянском районе республики.

В ходе него он обсудил главой района вопросы по обеспечению людьми в борьбе с огнем, материалами и продуктами питания.

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