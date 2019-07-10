В правительстве Якутии ФСБ устроила маски-шоу и изъяла кое-какие документы

По словам источника в правительстве республики, «маски шоу», состоявшееся сегодня в здании администрации региона, связано с работой управления автомобильных дорог в Якутии в 2013 году и никаким образом не касается деятельности Колодезникова. Шесть лет назад он занимал должность министра ЖКХ и энергетики Якутии.