В правительстве Якутии ФСБ устроила маски-шоу и изъяла кое-какие документы

Posted 10 июля 2019, 13:42
Published 10 июля 2019, 13:42
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По словам источника в правительстве республики, «маски шоу», состоявшееся сегодня в здании администрации региона, связано с работой управления автомобильных дорог в Якутии в 2013 году и никаким образом не касается деятельности Колодезникова. Шесть лет назад он занимал должность министра ЖКХ и энергетики Якутии.
Изъятые документы были необходимы для расследования дела в отношении экс-замначальника отдела эксплуатации автодорог управления автомобильных дорог республики в Усть-Майском улусе по факту получения им взятки в особо крупном размере
На данный момент Алексей Колодезников руководит в республике вопросами энергетики, ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства, промышленной политики, геологии и недропользования.
После визита ФСБ первый вице-премьер провел онлайн совещание по конференц-связи, в котором затронул проблему пожаров, бушующих в Верхоянском районе республики.
В ходе него он обсудил главой района вопросы по обеспечению людьми в борьбе с огнем, материалами и продуктами питания.