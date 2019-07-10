В Приморье сержанта морской пехоты обвинили в педофилии

Posted 10 июля 2019, 08:49
Published 10 июля 2019, 08:49
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации, полученной от жены Дениса, Виктории, супружескую пару несколько дней назад пригласили отметить день рождения в съёмном коттедже под Находкой. На вечеринке было много незнакомых Краскиным людей. В какой-то момент Денис, который накануне был в наряде, почувствовал усталость, и жена отвела его спать в комнату на втором этаже. Через некоторое время одна из участниц вечеринки поднялась туда, а когда вернулась, заявила присутствовавшим о том, что якобы застала Дениса в постели со своим шестилетним племянником.
У супруги Краскина другая версия случившегося. По её словам, весь вечер, особенно после того, как Денис пошёл спать, нетрезвый муж обвинительницы якобы досаждал Виктории своим навязчивым вниманием. Виктория не хотела обострять ситуацию, поэтому мужу ничего не сказала. И хотя она не отвечала малознакомому мужчине взаимностью, возможно, что именно ревность его супруги стала причиной такого поведения женщины, выдвинувшей в отношении мужа «соперницы» обвинения в тяжком преступлении. Кстати, Виктория сообщила, что в тот момент, когда взбудораженные новостью гости вечеринки поднялись на второй этаж, её муж и мальчик спали в разных комнатах.
Как сообщил редакции друг Дениса Алексей, медицинская экспертиза показала отсутствие у ребёнка следов борьбы и сексуального контакта. Кроме того, по его словам, следственные действия проходили с грубыми нарушениями, в частности, ребёнок опрашивался сотрудниками правоохранительных органов без присутствия родителей или законного представителя, а обвинительное заключение построено по показаниям той самой тёти мальчика. Профессиональный детский психолог с ребёнком также не разговаривал.
«Безусловно, в этой истории много неясного, начиная, например, с того, как мог шестилетний ребёнок без присмотра родителей оказаться в компании нетрезвых взрослых», — рассказал Алексей.
В настоящее время Денис Краскин находится под стражей. По службе он характеризуется с положительной стороны, имеет боевые награды.