В Приморье сержанта морской пехоты обвинили в педофилии

У супруги Краскина другая версия случившегося. По её словам, весь вечер, особенно после того, как Денис пошёл спать, нетрезвый муж обвинительницы якобы досаждал Виктории своим навязчивым вниманием. Виктория не хотела обострять ситуацию, поэтому мужу ничего не сказала. И хотя она не отвечала малознакомому мужчине взаимностью, возможно, что именно ревность его супруги стала причиной такого поведения женщины, выдвинувшей в отношении мужа «соперницы» обвинения в тяжком преступлении. Кстати, Виктория сообщила, что в тот момент, когда взбудораженные новостью гости вечеринки поднялись на второй этаж, её муж и мальчик спали в разных комнатах.