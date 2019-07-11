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Posted 11 июля 2019, 17:31

Published 11 июля 2019, 17:31

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Минпромторг РФ предложил оборудовать машины «умными» тормозами

11 июля 2019, 17:31
В Минпромторге РФ разрабатывают поправки в техрегламент стран Таможенного союза, в соответствии с которыми планируется оборудовать автобусы и грузовые автомобили «умными» тормозами, работающими на базе искусственного интеллекта.

До конца третьего квартала 2019 года проект поправок будет отправлен в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Однако неизвестно, когда именно начнется внедрение новых тормозных систем. Об этом пишет газета «Известия».

В Минтрансе отметили, что в будущем могут обязать всех автомобилистов устанавливать «умные» тормоза.

Подобные стандарты уже есть в некоторых странах. В 2025 году Европа и США переведут все автомобили на новую тормозную систему.

Эксперты считают, что переход на обязательную установку «умных» тормозов приведет к увеличению стоимости новых автомобилей на 5-15%.

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