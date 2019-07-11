Минпромторг РФ предложил оборудовать машины «умными» тормозами

Posted 11 июля 2019, 17:31
Published 11 июля 2019, 17:31
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
До конца третьего квартала 2019 года проект поправок будет отправлен в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Однако неизвестно, когда именно начнется внедрение новых тормозных систем. Об этом пишет газета «Известия».
В Минтрансе отметили, что в будущем могут обязать всех автомобилистов устанавливать «умные» тормоза.
Подобные стандарты уже есть в некоторых странах. В 2025 году Европа и США переведут все автомобили на новую тормозную систему.
Эксперты считают, что переход на обязательную установку «умных» тормозов приведет к увеличению стоимости новых автомобилей на 5-15%.