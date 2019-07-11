На региональную доплату к пенсии приморцев выделили более миллиарда рублей

Posted 11 июля 2019, 07:37
Published 11 июля 2019, 07:37
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, региональную доплату получают пенсионеры, доход которых ниже прожиточного минимума. Это разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека.
В департаменте труда и социального развития Приморского края информируют, что при подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета.
«Это пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг», – уточнили специалисты.
Региональная доплата к пенсии выплачивается не только пожилым людям. В списках получателей – дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии. Это стало возможным в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы.
В мае этого года произвели перерасчет выплаты. Ранее размер доплаты к пенсии рассчитывался с учетом индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Увеличение пенсии или ежемесячной выплаты после индексации автоматически уменьшало размер региональной доплаты.
«В короткий срок специалисты территориальных отделов департамента сделали необходимые перерасчеты с 1 января текущего года. И с мая региональную доплату к пенсии в полном объеме получают все, кому она полагается. На это вид социальной поддержки предусмотрели 2,1 миллиарда рублей», – подчеркнула исполняющая обязанности директорадепартамента Светлана Красицкая.
С вопросами по региональной доплате к пенсии необходимо обращаться к специалистам отделов приема Приморского центра социальной поддержки или в МФЦ.