На региональную доплату к пенсии приморцев выделили более миллиарда рублей

Региональная доплата к пенсии выплачивается не только пожилым людям. В списках получателей – дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии. Это стало возможным в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы.