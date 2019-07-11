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Posted 11 июля 2019, 17:30

Published 11 июля 2019, 17:30

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

В Швейцарии осудили владельца петуха за громкое кукареканье по ночам

11 июля 2019, 17:30
В Цюрихе прошел суд над владельцем петуха, который очень громко кукарекал по ночам и будил соседей.

Люди подали в суд на соседа, который сделал из гаража курятник. Находящийся там петух начал кричать по ночам и будить весь район. Об этом пишет газета «Известия».

Местные жители собрали доказательства «правонарушения» петуха: было подсчитано количество криков и их громкость. Выяснилось, что птица кукарекает 14-44 раз в час, а громкость ее крика достигает 84 дБ.

В исковом заявлении соседи потребовали снести курятник.

Суд обязал владельца петуха соблюдать тишину в период с 22:00 до восьми часов утра. Было решено оставлять птицу на ночь в курятнике без света. Суд не принял решение о сносе курятника.

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