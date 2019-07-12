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Posted 11 июля 2019, 23:35

Published 11 июля 2019, 23:35

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

ГИБДД Приморья проведёт двухдневный рейд

ГИБДД Приморья проведёт двухдневный рейд

11 июля 2019, 23:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
ГИБДД
Сотрудники Госавтоинспекции в Приморье проведут двухдневный рейд. Под проверку сотрудников ведомства в первую очередь попадут таксисты, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту издания рассказали в управлении государственной инспекции безопасности дорожного движения, профилактический рейд будет проходить в пятницу и субботу, 12 и 13 июля.

Сотрудники ГИБДД планируют проверять наличие у водителей такси путевых листов, разрешений на перевозку пассажиров, техническое состояние машин, а также соблюдение ПДД.

Кроме того, жители региона могут рассказать о таксистах-нарушителях в полицию: телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240 10 00.

В ГИБДД добавили, что с начала 2019 года в крае возросло количество аварий, виновники которых — именно таксисты. Так, за последние шесть месяцев случилось уже 52 таких аварии, В них пострадали 56 человек, а трое — погибли.

Больше всего аварий с таксистами произошло в Уссурийске (24 ДТП). На втором месте по количеству ДТП (20) — столица Дальнего Востока.

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#Новости#ГИБДД#Такси#Таксисты
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