ГИБДД Приморья проведёт двухдневный рейд

Posted 11 июля 2019, 23:35
Published 11 июля 2019, 23:35
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как корреспонденту издания рассказали в управлении государственной инспекции безопасности дорожного движения, профилактический рейд будет проходить в пятницу и субботу, 12 и 13 июля.
Сотрудники ГИБДД планируют проверять наличие у водителей такси путевых листов, разрешений на перевозку пассажиров, техническое состояние машин, а также соблюдение ПДД.
Кроме того, жители региона могут рассказать о таксистах-нарушителях в полицию: телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240 10 00.
В ГИБДД добавили, что с начала 2019 года в крае возросло количество аварий, виновники которых — именно таксисты. Так, за последние шесть месяцев случилось уже 52 таких аварии, В них пострадали 56 человек, а трое — погибли.
Больше всего аварий с таксистами произошло в Уссурийске (24 ДТП). На втором месте по количеству ДТП (20) — столица Дальнего Востока.