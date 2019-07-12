В России обозначили самые распространенные виды рака в 2018 году

Posted 12 июля 2019, 15:20
Published 12 июля 2019, 15:20
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Так, пишет RT, в числе официально зафиксированных случаев злокачественных опухолей прошедшем году у преимущественного количества пациентов был рак кожи — семьдесят пять с половиной тысяч случаев. Второе место занял рак молочной железы с 70,3 тыс. случаев. Затем следуют рак легких и дыхательный путей с 55,7 тыс., рак предстательной железы — сорок один с половиной случай и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки с 40,1 тыс. документально подтвержденных случаев.
Отмечается, что в целом за 2018 год в России было установлено 593,3 тыс. новых случаев злокачественных новообразований.