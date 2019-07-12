vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля 2019, 15:20

Published 12 июля 2019, 15:20

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

В России обозначили самые распространенные виды рака в 2018 году

12 июля 2019, 15:20
В Минздраве России поделились информацией о наиболее распространенных видах рака за прошлый год.

Так, пишет RT, в числе официально зафиксированных случаев злокачественных опухолей прошедшем году у преимущественного количества пациентов был рак кожи — семьдесят пять с половиной тысяч случаев. Второе место занял рак молочной железы с 70,3 тыс. случаев. Затем следуют рак легких и дыхательный путей с 55,7 тыс., рак предстательной железы — сорок один с половиной случай и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки с 40,1 тыс. документально подтвержденных случаев.

Отмечается, что в целом за 2018 год в России было установлено 593,3 тыс. новых случаев злокачественных новообразований.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика