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Posted 13 июля 2019, 01:45

Published 13 июля 2019, 01:45

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Итоги недели на Дальнем Востоке: просьба об отставке, массовое отравление и пляжи

13 июля 2019, 01:45
Сюжет
Итоги недели
РИА «Восток-Медиа» рассказывает об интересных событиях, произошедших на текущей неделе. Так, сразу в двух лагерях Приморья отравились дети. Кроме того изменения на дорогах заметили жители Владивостока. А мэр Комсомольска-на-Амуре попросил отправить его в отставку. А некоторые губернаторы могут лишиться должности.

Лучше не купаться

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали, на каких пляжах в крае опасно купаться. Так, во Владивостоке лучше не заходить в воду в районе станций Седанка и Садгород, так как там обнаружено превышение гигиенических нормативов по микробиологическому показателю.

Санитарно-химические показатели завышены в бухте Муравьиная в Артёме, на пляже «Нарва» в Хасанском районе, на Солдатском озере и водохранилище в селе Дубовый ключ в Уссурийском городском округе, на озере Ханка в Спасске-Дальнем, в районе Зелёного пляжа и базы отдыха «Навигатор» в Камень-Рыболове, а также на речке «Уссури» в Лесозаводске.

В противном случае можно подцепить энтеровирусные и кишечные инфекции.

На сегодняшний день в крае для массового отдыха одобрены 49 пляжей. Полный список территорий, которые прошли приёмку, можно посмотреть на официальном сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Первая «вафельница» Владивостока

В дальневосточной столице появилась первая «вафельница». Новую разметку жёлтого цвета нанесли на перекрёстке в районе Покровского парка. Теперь водителям запрещено выезжать на «вафельницу» в случае, если впереди образовался затор, а автомобиль не успеет покинуть «жёлтый участок» до того момента, как загорится запрещающий сигнал светофора. В противном случае — штраф 1000 рублей. Это должно освободить оживлённый участок от транспортных заторов.

Спасение подростка

В Арсеньеве мужчина спас подростка, который прыгнул с моста. Ребёнок успел нахлебаться воды и испугаться, но остался жив. Бывший сотрудник УБОП Аркадий Рудневрассказал о том, что, проезжая через реку Дачная в Арсеньевском городском округе, он остановился возле моста, чтобы покормить уток. В этот момент на мосту находился подросток, который прыгнул в воду и начал тонуть. Мужчина успел только положить на берег телефоны и кинулся спасать ребёнка.

Губернаторы ЕАО и Камчатки скоро могут уйти в отставку

В скором времени, возможно, уйдут в отставку губернатор Камчасткого края Владимир Илюхин и глава Еврейской автономной области Александр Левинталь. Источники, близкие к Кремлю, отмечают, что в кулуарах обсуждается такая возможность.

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, например, находится в зоне риска из-за возраста — на сегодняшний день ему 60 лет. Также в ЕАО имеется негативное влияние соседнего региона. Тот факт, что в Хабаровском крае руководит представитель оппозиции, Сергей Фургал из партии ЛДПР, оказывает воздействие на рост протестной активности в ЕАО.

Массовое отравление детей в летнем лагере

Воспитанники детского лагеря «Юный рыбак» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Как она попала на территорию — неизвестно. На сегодняшний день есть две возможные версии произошедшего. Все подробности пытаются выяснить не только в прокуратуре, но и в Следственном комитете России по Приморью.

В пресс-службе краевой администрации корреспонденту агентства рассказали о том, что детей в очередной раз осмотрели специалисты утром в среду, 10 июля. 20 воспитанников лагеря отправятся домой, где уже по месту проживания будут проходить лечение. Сейчас летний лагерь временно закрыли.

Попали в больницу с острой кишечной инфекцией и воспитанники детского сада «Ёлочка» в Арсеньевском городском округе. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора, которые выявили на территории нарушения. По данному факту уже составлены административные дела. По предварительной версии, в группе находился малыш, у которого уже были признаки острой кишечной инфекции. Это передалось и другим детям.

В пятницу, 12 июля, в больницу попали 15 детей, которые ранее находились на территории оздоровительного центра «Юнга», с симптомами острой кишечной инфекции. На территорию учреждения также прибыли сотрудники Роспотребнадзора, чтобы взять пробы продуктов и воды, а также выяснить, как именно инфекция оказалась на территории учреждения. После проведённых проверок станет известно, будет ли временно лагерь закрыт, или он продолжит свою работу в прежнем режиме.

Обрушение в казино

Старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская сообщила, что Следственный комитет не занимается этим делом, поскольку при обрушении никто не пострадал.

В пресс-службе администрации Приморского края рассказали, что инцидент не повлияет на сроки сдачи объекта. В скором времени будет организована специальная комиссия, которая разберётся в причинах происшествия и оценит ущерб. В пресс-службе МЧС сообщили, что не располагают информацией об инциденте, так как спасательные службы не были задействованы и вызова не поступало.

Мэрия Хабаровска освободилась от чиновника

Мэрия Хабаровска сократила начальника городского управления транспорта Сергей Суковатого. Чиновник ещё на прошлой неделе отработал в администрации города последний день.

Существует несколько причин ухода чиновника. Официальная гласит, что должность начальника транспортного управления была сокращена из-за реорганизации в стенах мэрии. Вместо этой должности появится управление промышленности, транспорта и связи, которое возглавит другой человек. А по неофициальной версии, уход с должности Суковатого вызван кадровой «зачисткой» команды нового мэра Сергея Кравчука.

Судьба «спортивки»

На официальном сайте корпорации «Сибинжиниринг» снова появились макеты будущего торгового центра, который может появиться в районе улицы Спортивная, 1в. Этот адрес числится в списке тех, на которые ранее был наложен запрет — часть так называемой знаменитой «Спортивки».

На сайте корпорации приморцы могут не только увидеть макеты будущего торгового центра, но также и ознакомиться с его характеристиками. И ничего не изменилось: площадь будущего ТЦ составит почти 36 тысяч квадратных метров. До октября 2019 года специалистам нужно разработать проектную и рабочую документации объекта. При этом, судя по данным на официальном сайте, вместе с торговым центром появятся и парковые зоны.

Просьба об отставке

Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов попросил думу города освободить его от занимаемой должности досрочно. Он написал соответствующее заявление о сложении с себя полномочий. Мэр города Комсомольска-на-Амуре в своём заявлении попросил прекратить его полномочия с 17 июля. Интересно, что его просьба будет рассмотрена как раз в этот день, когда пройдёт очередное заседание Думы.

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