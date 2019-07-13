Итоги недели на Дальнем Востоке: просьба об отставке, массовое отравление и пляжи

В Арсеньеве мужчина спас подростка, который прыгнул с моста. Ребёнок успел нахлебаться воды и испугаться, но остался жив. Бывший сотрудник УБОП Аркадий Рудневрассказал о том, что, проезжая через реку Дачная в Арсеньевском городском округе, он остановился возле моста, чтобы покормить уток. В этот момент на мосту находился подросток, который прыгнул в воду и начал тонуть. Мужчина успел только положить на берег телефоны и кинулся спасать ребёнка.