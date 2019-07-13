Началось: очередная волна минирований прошлась по Владивостоку

Напомним, волна «минирований» в Приморье началась с января текущего года и продолжается по сей день. В среду, 23 января, в числе якобы заминированных оказались около 40 учреждений и торговых центров во Владивостоке. В дальнейшем в список попалкинотеатр «Океан», несколько гостиничных комплексов и бизнес-центров, первый на Дальнем Востоке торгово-выставочный комплекс «Калина Молл». Некоторых из них «минируют» уже более 10 раз.