Началось: очередная волна минирований прошлась по Владивостоку

Posted 13 июля 2019, 06:51
Published 13 июля 2019, 06:51
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
О произошедшем очевидцы рассказали в социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus. Пользователи пояснили, что из здания торгового центра «Черёмушки» в столице Дальнего Востока в субботу, 13 июля, эвакуировали посетителей. На место «происшествия» прибыли сотрудники специальных служб. Очевидцы отметили, что якобы в очередной раз поступили сообщения о якобы существующей угрозе.
Пока доподлинно неизвестно, что именно произошло на территории торгового центра. Информации по этому поводу от УМВД России по Приморью не поступало.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что этот же торговый центр, а также торговый центр «Седанка-Сити», расположенный в пригороде Владивостока, оказались в числе якобы «заминированных» в пятницу, 12 июля. Посетителей также эвакуировали, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, волна «минирований» в Приморье началась с января текущего года и продолжается по сей день. В среду, 23 января, в числе якобы заминированных оказались около 40 учреждений и торговых центров во Владивостоке. В дальнейшем в список попалкинотеатр «Океан», несколько гостиничных комплексов и бизнес-центров, первый на Дальнем Востоке торгово-выставочный комплекс «Калина Молл». Некоторых из них «минируют» уже более 10 раз.
К счастью, пока во всех случаях сообщения оказались ложными. По данному факту было возбуждено уголовное дело.