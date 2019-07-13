vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля 2019, 06:51

Published 13 июля 2019, 06:51

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Началось: очередная волна минирований прошлась по Владивостоку

Началось: очередная волна минирований прошлась по Владивостоку

13 июля 2019, 06:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Происшествие
В соцсетях очевидцы рассказали о том, что в субботу, 13 июля, из здания одного из торговых центров эвакуировали посетителей. На место происшествия прибыли сотрудники специальных служб. Не исключено, что в очередной раз руководству поступили сообщения о якобы существующей угрозе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О произошедшем очевидцы рассказали в социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus. Пользователи пояснили, что из здания торгового центра «Черёмушки» в столице Дальнего Востока в субботу, 13 июля, эвакуировали посетителей. На место «происшествия» прибыли сотрудники специальных служб. Очевидцы отметили, что якобы в очередной раз поступили сообщения о якобы существующей угрозе.

Пока доподлинно неизвестно, что именно произошло на территории торгового центра. Информации по этому поводу от УМВД России по Приморью не поступало.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что этот же торговый центр, а также торговый центр «Седанка-Сити», расположенный в пригороде Владивостока, оказались в числе якобы «заминированных» в пятницу, 12 июля. Посетителей также эвакуировали, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, волна «минирований» в Приморье началась с января текущего года и продолжается по сей день. В среду, 23 января, в числе якобы заминированных оказались около 40 учреждений и торговых центров во Владивостоке. В дальнейшем в список попалкинотеатр «Океан», несколько гостиничных комплексов и бизнес-центров, первый на Дальнем Востоке торгово-выставочный комплекс «Калина Молл». Некоторых из них «минируют» уже более 10 раз.

К счастью, пока во всех случаях сообщения оказались ложными. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Ложное сообщение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика