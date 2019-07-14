Молодые приморские педагоги сорвали большой куш

Posted 14 июля 2019, 01:48
Published 14 июля 2019, 01:48
Modified 1 сентября 2022, 02:58
Updated 1 сентября 2022, 02:58
Заместитель главы региона Наталья Бондаренко, сообщила, что на сегодняшний день закон реализуется в трёхстах образовательных учреждениях Приморья. Она также отметила, что в муниципальных и краевых учреждениях выплаты получают 455 молодых специалистов и 163 наставника. Единовременная денежная выплата назначена 245 педагогам, а 16 человек получают компенсацию расходов за наем жилья.
С 1 декабря прошлого года педагогические работники, впервые устроившиеся на работу, могут рассчитывать на единовременную выплату от 250 до 440 тысяч рублей. Ее размер зависит от нескольких факторов: уровня образования педагога, наличия диплома с отличием, местонахождения учреждения. Также установлена 50% компенсация расходов за наем жилья и 25% – от стоимости путевки в санаторий. Ежемесячные денежные выплаты предусмотрели для молодых специалистов и их наставников – 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно. Всего на эти цели в бюджете Приморья 2019 года заложили более 246 миллионов рублей.
«70 выпускников этого года выбрали образовательные организации, в которых будут работать, и заключили с работодателями соответствующие соглашения. 1 сентября они зайдут в классы и будут работать наравне со старшими коллегами. Мы не сомневаемся, что у них все получится. Это уже не вчерашние студенты, а настоящие учителя с опытом реальной работы», – сообщила директор Школы педагогики ДВФУ Оксана Мартыненко.