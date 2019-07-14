Молодые приморские педагоги сорвали большой куш

С 1 декабря прошлого года педагогические работники, впервые устроившиеся на работу, могут рассчитывать на единовременную выплату от 250 до 440 тысяч рублей. Ее размер зависит от нескольких факторов: уровня образования педагога, наличия диплома с отличием, местонахождения учреждения. Также установлена 50% компенсация расходов за наем жилья и 25% – от стоимости путевки в санаторий. Ежемесячные денежные выплаты предусмотрели для молодых специалистов и их наставников – 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно. Всего на эти цели в бюджете Приморья 2019 года заложили более 246 миллионов рублей.