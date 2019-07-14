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Posted 14 июля 2019, 05:43

Published 14 июля 2019, 05:43

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Под Хабаровском белогвардейцы атаковали лагерь партизан

14 июля 2019, 05:43
В Хабаровском крае состоялась реконструкция боёв Гражданской войны, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на правительство региона. Для участников мероприятия организованы исторические выставки с фотографиями белогвардейцев и партизан, предметами быта и оружием.

Более тысячи человек принимают участие в фестивале «Гроза над Ситой» в Хабаровском крае, который продлится до 14 июля. Реконструкторы продемонстрировали гостям штурм белогвардейцев лагеря партизанского отряда у поселка Сита, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Реконструкцию событий проводят энтузиасты из клубов «Уссурийский фронт», «Амурский рубеж» и «Приморский бастион» из Приморского края. Всего в боях задействовано около 50 человек, сообщили организаторы мероприятия.

Для участников фестиваля организовали несколько исторических выставок с фотографиями белогвардейцев и партизан, предметами быта и оружием. Желающие могут взять уроки штыкового боя, метания гранат и шинельной скатки. Развлекательная программа завершится выступлением творческих коллективов.

На месте поселка Сита в 1919 году сформировалось партизанское ополчение. Партизаны нападали на обозы, железнодорожные составы, белогвардейцы были вынуждены присылать свои отряды для наведения порядка.

#Новости#Хабаровский край#Общество
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