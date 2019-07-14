Под Хабаровском белогвардейцы атаковали лагерь партизан

Более тысячи человек принимают участие в фестивале «Гроза над Ситой» в Хабаровском крае, который продлится до 14 июля. Реконструкторы продемонстрировали гостям штурм белогвардейцев лагеря партизанского отряда у поселка Сита, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.