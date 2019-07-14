Под Хабаровском белогвардейцы атаковали лагерь партизан

Posted 14 июля 2019, 05:43
Published 14 июля 2019, 05:43
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Более тысячи человек принимают участие в фестивале «Гроза над Ситой» в Хабаровском крае, который продлится до 14 июля. Реконструкторы продемонстрировали гостям штурм белогвардейцев лагеря партизанского отряда у поселка Сита, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Реконструкцию событий проводят энтузиасты из клубов «Уссурийский фронт», «Амурский рубеж» и «Приморский бастион» из Приморского края. Всего в боях задействовано около 50 человек, сообщили организаторы мероприятия.
Для участников фестиваля организовали несколько исторических выставок с фотографиями белогвардейцев и партизан, предметами быта и оружием. Желающие могут взять уроки штыкового боя, метания гранат и шинельной скатки. Развлекательная программа завершится выступлением творческих коллективов.
На месте поселка Сита в 1919 году сформировалось партизанское ополчение. Партизаны нападали на обозы, железнодорожные составы, белогвардейцы были вынуждены присылать свои отряды для наведения порядка.