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Posted 15 июля 2019, 06:50

Published 15 июля 2019, 06:50

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Любопытного телефонного террориста задержали в Хабаровске

Любопытного телефонного террориста задержали в Хабаровске

15 июля 2019, 06:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Любопытного злоумышленника задержали правоохранители Хабаровского края. Арестованный мужчина просто хотел посмотреть, насколько оперативно спецслужбы реагируют на тревожные звонки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На днях сотрудники полиции Хабаровска смогли задержать человека, который подозревается в ложном сообщении о заминировании крупного торгового центра города «Большая медведица».

Стражи правопорядка спросили у мужчины, зачем он нарушил закон и общественный порядок в субботу, 13 июля, когда большое количество горожан проводили время в магазине. По словам задержанного, он позвонил в полицию и рассказал о якобы заложенной бомбе из-за любопытства.

Также продолжаются поиски остальных телефонных террористов, которые регулярно сообщают о заложенной взрывчатке в продуктовых супермаркетах сети «Самбери».

Так, в пятницу, 12 июля, телефонный хулиган позвонил в полицию и сказал, что в одном из магазинов данной сети заложена взрывчатка. Из-за того, что злоумышленник не рассказал в каком именно магазине установлено взрывное устройство, спецслужбам пришлось эвакуировать продавцов и посетителей этого магазина в Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре и Владивостоке.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в пятницу и субботу злоумышленники по телефону «заминировали» крупные торговые центры Владивостока. Всех посетителей и сотрудников центра полицейские вывели на безопасное расстояние и начали обследовать помещения. Однако бомбы найдено не было.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Телефонный терроризм#Бомба
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