Любопытного телефонного террориста задержали в Хабаровске

Так, в пятницу, 12 июля, телефонный хулиган позвонил в полицию и сказал, что в одном из магазинов данной сети заложена взрывчатка. Из-за того, что злоумышленник не рассказал в каком именно магазине установлено взрывное устройство, спецслужбам пришлось эвакуировать продавцов и посетителей этого магазина в Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре и Владивостоке.