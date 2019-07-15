В Башкирии в аварии погибли 6 человек

Posted 15 июля 2019, 16:58
Published 15 июля 2019, 16:58
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что водитель 18 раз привлекался административной ответственности за превышение скорости. Глава региона добавил, что во время аварии пассажиры автобуса не были пристегнуты, а ДТП случилось на ровной, правильно размеченной дороге. Об этом пишет газета «Известия».
Авария произошла 14 июля. В автобусе ехало 39 человек. По словам водителя, причиной ДТП стал сильный ливень. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело.