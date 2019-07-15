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Posted 15 июля 2019, 16:58

Published 15 июля 2019, 16:58

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

В Башкирии в аварии погибли 6 человек

15 июля 2019, 16:58
Сюжет
Происшествие
В Архангельском районе автобус выехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 13 были госпитализированы. Выяснилось, что водителя 18 раз штрафовали за превышение скорости.

Исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что водитель 18 раз привлекался административной ответственности за превышение скорости. Глава региона добавил, что во время аварии пассажиры автобуса не были пристегнуты, а ДТП случилось на ровной, правильно размеченной дороге. Об этом пишет газета «Известия».

Авария произошла 14 июля. В автобусе ехало 39 человек. По словам водителя, причиной ДТП стал сильный ливень. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело.

#Новости#Происшествие
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