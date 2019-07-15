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Posted 15 июля 2019, 07:31

Published 15 июля 2019, 07:31

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Водитель иномарки наехал на маленькую девочку во Владивостоке

Водитель иномарки наехал на маленькую девочку во Владивостоке

15 июля 2019, 07:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Семилетнюю девочку, ехавшую на велосипеде, сбил водитель иномарки в районе улицы Анны Щетининой во Владивостоке. Из-за удара ребёнок получил травму, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе отдела ГИБДД по городу Владивостоку, водитель Toyota Prius на перекрёстке неравнозначных дорог столкнулся с девочкой, ехавшей на велосипеде. Ребёнок двигался по второстепенной дороге слева направо по ходу движения транспорта. Дорожно-транспортное происшествие произошло приблизительно в 19:00 по местному времени в районе дома по Анны Щетининой, 9.

Из-за столкновения с машиной девочка получила травму колена. Сейчас ей назначено амбулаторное лечение. Водитель иномарки по результатам экспертизы оказался трезв, при этом с начала года штрафы за нарушение правил дорожного движения мужчина не получал.

В пресс-службе отметили, что ребёнок в данный момент чувствует себя нормально. Девочка ещё не ходит в школу, поэтому о необходимости соблюдений ПДД ей и её родителям рассказал сотрудник Госавтоинспекции. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что серьёзная авария произошла в центре приморской столицы накануне вечером. После столкновения автомобиль одного из участников вылетел на тротуар, где в это время находились люди. Помощь медиков понадобилась двум иностранным туристам.

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#Новости#Велосипедисты#ДТП с детьми
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