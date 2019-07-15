Водитель иномарки наехал на маленькую девочку во Владивостоке

Posted 15 июля 2019, 07:31
Published 15 июля 2019, 07:31
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе отдела ГИБДД по городу Владивостоку, водитель Toyota Prius на перекрёстке неравнозначных дорог столкнулся с девочкой, ехавшей на велосипеде. Ребёнок двигался по второстепенной дороге слева направо по ходу движения транспорта. Дорожно-транспортное происшествие произошло приблизительно в 19:00 по местному времени в районе дома по Анны Щетининой, 9.
Из-за столкновения с машиной девочка получила травму колена. Сейчас ей назначено амбулаторное лечение. Водитель иномарки по результатам экспертизы оказался трезв, при этом с начала года штрафы за нарушение правил дорожного движения мужчина не получал.
В пресс-службе отметили, что ребёнок в данный момент чувствует себя нормально. Девочка ещё не ходит в школу, поэтому о необходимости соблюдений ПДД ей и её родителям рассказал сотрудник Госавтоинспекции. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что серьёзная авария произошла в центре приморской столицы накануне вечером. После столкновения автомобиль одного из участников вылетел на тротуар, где в это время находились люди. Помощь медиков понадобилась двум иностранным туристам.