Водитель иномарки наехал на маленькую девочку во Владивостоке

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе отдела ГИБДД по городу Владивостоку, водитель Toyota Prius на перекрёстке неравнозначных дорог столкнулся с девочкой, ехавшей на велосипеде. Ребёнок двигался по второстепенной дороге слева направо по ходу движения транспорта. Дорожно-транспортное происшествие произошло приблизительно в 19:00 по местному времени в районе дома по Анны Щетининой, 9.