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Posted 18 июля 2019, 03:50

Published 18 июля 2019, 03:50

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Приморье оказалось на четвёртом месте в списке криминогенных регионов России

Приморье оказалось на четвёртом месте в списке криминогенных регионов России

18 июля 2019, 03:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Приморье по целому ряду причин попало в список самых криминогенных регионов России. В крае наблюдается рост страхового мошенничества и закредитованность населения. Также регион на первом месте по уровню задолженности по зарплате в России. О результатах исследования сообщает РИА «Восток-Медиа».

Согласно исследованиям за март 2019 года, которые провёл Институт региональных проблем, Приморский край находится на четвёртом месте в списке самых неблагополучных регионов.

Одним из факторов данного обстоятельства стало то, что с начала года в регионе увеличилось количество преступлений, связанных со страховым мошенничеством. Если в конце прошлого года Приморье по данному показателю находилось на 54 месте, то уже в марте 2019 года оказалось на 17. Также за отчётный период регион занимает первое место в стране по задолженности заработной платы.

Добавляет очки в «копилку» Приморского края тот факт, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество уголовных дел по взяточничеству в пять раз. Эксперты также отмечают растущую закредитованность местного населения. За год этот рост составил 3,8%, что в полтора раза выше общероссийского показателя.

По словам составителей рейтинга, тот факт, что Приморье входит в число регионов с повышенной криминальной обстановкой, говорит о том, что в регионе прослеживается слабая устойчивость в политической, экономической и социальных сферах.

Показатели рейтинга криминогенных регионов составляются на основе данных нескольких статистических групп. К ним относятся исследование уровня зарплат, ситуации с безработицей, динамикой потребительских цен, состояние долговых обязательств по налогам и кредитам, а также данные по различным видам преступлений.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что помимо Приморья одним из неблагополучных регионов России был признаны Хабаровский и Камчатский края. За основу были взяты показатели, которые регулярно публикуют различные ведомства региона. В число главных показателей вошли уровень заработной платы, безработицы, долги по налогам, статистика по видам преступлений, расходы бюджета.

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