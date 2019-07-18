Приморье оказалось на четвёртом месте в списке криминогенных регионов России

Posted 18 июля 2019, 03:50
Published 18 июля 2019, 03:50
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Согласно исследованиям за март 2019 года, которые провёл Институт региональных проблем, Приморский край находится на четвёртом месте в списке самых неблагополучных регионов.
Одним из факторов данного обстоятельства стало то, что с начала года в регионе увеличилось количество преступлений, связанных со страховым мошенничеством. Если в конце прошлого года Приморье по данному показателю находилось на 54 месте, то уже в марте 2019 года оказалось на 17. Также за отчётный период регион занимает первое место в стране по задолженности заработной платы.
Добавляет очки в «копилку» Приморского края тот факт, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество уголовных дел по взяточничеству в пять раз. Эксперты также отмечают растущую закредитованность местного населения. За год этот рост составил 3,8%, что в полтора раза выше общероссийского показателя.
По словам составителей рейтинга, тот факт, что Приморье входит в число регионов с повышенной криминальной обстановкой, говорит о том, что в регионе прослеживается слабая устойчивость в политической, экономической и социальных сферах.
Показатели рейтинга криминогенных регионов составляются на основе данных нескольких статистических групп. К ним относятся исследование уровня зарплат, ситуации с безработицей, динамикой потребительских цен, состояние долговых обязательств по налогам и кредитам, а также данные по различным видам преступлений.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что помимо Приморья одним из неблагополучных регионов России был признаны Хабаровский и Камчатский края. За основу были взяты показатели, которые регулярно публикуют различные ведомства региона. В число главных показателей вошли уровень заработной платы, безработицы, долги по налогам, статистика по видам преступлений, расходы бюджета.