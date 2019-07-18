Приморье оказалось на четвёртом месте в списке криминогенных регионов России

Одним из факторов данного обстоятельства стало то, что с начала года в регионе увеличилось количество преступлений, связанных со страховым мошенничеством. Если в конце прошлого года Приморье по данному показателю находилось на 54 месте, то уже в марте 2019 года оказалось на 17. Также за отчётный период регион занимает первое место в стране по задолженности заработной платы.