Режиссер Астрахан рассказал о своем новом фильме «Судьба диверсанта»

По словам Астрахана, танки «Тигры» были оснащены особой оптикой и крепкой броней, прострелить которую можно было только в упор. В Белоруссии на станции Осиповичи остановились немецкие эшелоны с танками и боеприпасами. В это время диверсант Крылович сумел взорвать двумя минами четыре эшелона.