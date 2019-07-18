Режиссер Астрахан рассказал о своем новом фильме «Судьба диверсанта»

Posted 18 июля 2019, 13:55
Published 18 июля 2019, 13:55
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
В фильме показан подвиг электрика железнодорожной станции Федора Крыловича, состоящего в партизанском отряде и взорвавшего 16 немецких танков. Это произошло 30 июля 1943 года во время Курской битвы. Об этом пишет газета «Известия».
По словам Астрахана, танки «Тигры» были оснащены особой оптикой и крепкой броней, прострелить которую можно было только в упор. В Белоруссии на станции Осиповичи остановились немецкие эшелоны с танками и боеприпасами. В это время диверсант Крылович сумел взорвать двумя минами четыре эшелона.
Главный герой фильма вывел из строя светофор, из-за чего на железнодорожных путях скопились поезда, а около танков оказались цистерны с горючим. С помощью двух мин и цистерн с бензином главный герой взорвал 16 немецких танков. Это диверсия является одной из самых успешных во Второй мировой войне.
Режиссер добавил, что фильм основан на военных документах и рассказах свидетелей тех событий.