vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля 2019, 13:55

Published 18 июля 2019, 13:55

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Режиссер Астрахан рассказал о своем новом фильме «Судьба диверсанта»

18 июля 2019, 13:55
Режиссер Дмитрий Астрахан рассказал, что снимает новый фильм «Судьба диверсанта», который основан на реальных событиях.

В фильме показан подвиг электрика железнодорожной станции Федора Крыловича, состоящего в партизанском отряде и взорвавшего 16 немецких танков. Это произошло 30 июля 1943 года во время Курской битвы. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Астрахана, танки «Тигры» были оснащены особой оптикой и крепкой броней, прострелить которую можно было только в упор. В Белоруссии на станции Осиповичи остановились немецкие эшелоны с танками и боеприпасами. В это время диверсант Крылович сумел взорвать двумя минами четыре эшелона.

Главный герой фильма вывел из строя светофор, из-за чего на железнодорожных путях скопились поезда, а около танков оказались цистерны с горючим. С помощью двух мин и цистерн с бензином главный герой взорвал 16 немецких танков. Это диверсия является одной из самых успешных во Второй мировой войне.

Режиссер добавил, что фильм основан на военных документах и рассказах свидетелей тех событий.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика