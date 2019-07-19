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Posted 19 июля 2019, 04:19

Published 19 июля 2019, 04:19

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

УФСБ по Приморью готовят к смене руководителя — источник

УФСБ по Приморью готовят к смене руководителя — источник

19 июля 2019, 04:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ФСБ
СМИ сообщают, что управление Федеральной службы безопасности по Приморскому краю готовится к смене руководителя. Место начальника прочат руководителю амурского управления Денису Симонову, уже работавшему при Олеге Кожемяко, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В прессе и телеграм-каналах активно обсуждают вероятные кадровые перемены в региональном управлении ФСБ. Нынешнего руководителя — Игоря Стручкова — может заменить действующий начальник УФСБ по Амурской области Денис Симонов.

Впрочем, пока официально это предположение не подтверждается, но и не опровергается. Собственный источник РИА «Восток-Медиа» в ведомстве сообщил, что ясность по данному вопросу может появиться ориентировочно в начале следующей недели.

Примечательно, что Денис Симонов стал главой амурского управления шесть лет назад, в 2013 году. Как раз в то время губернатором Приамурья был Олег Кожемяко.

А вот Игорь Стручков занимал свой в Приморье пост с 2015 года. Сообщается, что его уход из приморского управления обусловлен повышением по карьерной лестнице.

Между тем, как писало РИА «Восток-Медиа», в этом году в Приморье сменился главный прокурор. Кандидатуру нового прокурора Приморья Николая Пилипчука предварительно одобрили ещё осенью 2018 года. Однако его официальное назначение состоялось только в начале 2019 года — указ подписал президент России Владимир Путин.

Вакантным на сегодняшний день остаётся и место начальника Следственного управления СК РФ по Приморью. Место и. о. руководителя занимает Кирилл Пересыпкин. Прежнего руководителя — Сергея Грызыхина — президент освободил от занимаемой должности весной 2019 года.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Амурская область#ФСБ РФ#ФСБ
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