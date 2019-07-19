УФСБ по Приморью готовят к смене руководителя — источник

Posted 19 июля 2019, 04:19
Published 19 июля 2019, 04:19
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В прессе и телеграм-каналах активно обсуждают вероятные кадровые перемены в региональном управлении ФСБ. Нынешнего руководителя — Игоря Стручкова — может заменить действующий начальник УФСБ по Амурской области Денис Симонов.
Впрочем, пока официально это предположение не подтверждается, но и не опровергается. Собственный источник РИА «Восток-Медиа» в ведомстве сообщил, что ясность по данному вопросу может появиться ориентировочно в начале следующей недели.
Примечательно, что Денис Симонов стал главой амурского управления шесть лет назад, в 2013 году. Как раз в то время губернатором Приамурья был Олег Кожемяко.
А вот Игорь Стручков занимал свой в Приморье пост с 2015 года. Сообщается, что его уход из приморского управления обусловлен повышением по карьерной лестнице.
Между тем, как писало РИА «Восток-Медиа», в этом году в Приморье сменился главный прокурор. Кандидатуру нового прокурора Приморья Николая Пилипчука предварительно одобрили ещё осенью 2018 года. Однако его официальное назначение состоялось только в начале 2019 года — указ подписал президент России Владимир Путин.
Вакантным на сегодняшний день остаётся и место начальника Следственного управления СК РФ по Приморью. Место и. о. руководителя занимает Кирилл Пересыпкин. Прежнего руководителя — Сергея Грызыхина — президент освободил от занимаемой должности весной 2019 года.