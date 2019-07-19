УФСБ по Приморью готовят к смене руководителя — источник

Между тем, как писало РИА «Восток-Медиа», в этом году в Приморье сменился главный прокурор. Кандидатуру нового прокурора Приморья Николая Пилипчука предварительно одобрили ещё осенью 2018 года. Однако его официальное назначение состоялось только в начале 2019 года — указ подписал президент России Владимир Путин.