В Приморье работодатель компенсирует оплату обучения работников 50+

Если работодатель хочет повысить квалификацию своих работников или же направить на обучение по новой специальности, он сможет компенсировать до 68,5 тысячи рублей от общей стоимости обучения на одного человека. Чтобы получить субсидию на эти цели, компании необходимо заключить соглашение с департаментом труда и социального развития Приморского края и после окончания обучения предоставить документы, подтверждающие понесенные расходы. Обучение организация может провести как самостоятельно в своих структурных подразделениях, так и заключить договор с одной из образовательных организаций края из утвержденного перечня.