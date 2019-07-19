В Приморье работодатель компенсирует оплату обучения работников 50+

Posted 19 июля 2019, 05:20
Published 19 июля 2019, 05:20
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службе администрации Приморского края, первая группа обучающихся уже села за парты.
«Обучение работников по направлению «стропальщик» завершится 20 августа. После предоставления необходимых документов стоимость обучения всех сотрудников будет компенсирована», — рассказали в департаменте труда и социального развития.
Стоит отметить, что возможность получить образование бесплатно у граждан появилась благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», а также государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2021 годы.
Если работодатель хочет повысить квалификацию своих работников или же направить на обучение по новой специальности, он сможет компенсировать до 68,5 тысячи рублей от общей стоимости обучения на одного человека. Чтобы получить субсидию на эти цели, компании необходимо заключить соглашение с департаментом труда и социального развития Приморского края и после окончания обучения предоставить документы, подтверждающие понесенные расходы. Обучение организация может провести как самостоятельно в своих структурных подразделениях, так и заключить договор с одной из образовательных организаций края из утвержденного перечня.
Подробную информацию о программах профессионального обучения для граждан предпенсионного возраста, а также перечень образовательных организаций можно найти на интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского края или уточнить по телефонам отдела профессионального обучения и профориентации Приморского центра занятости населения: 8 (423) 222-72-15, 246-93-61.