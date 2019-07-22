Приморские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Напомним, по сообщениям синоптиков, тайфун «Данас» будет действовать 21 и 22 июля на территории Приморья. В западной части края и на побережье отмечены сильные дожди. По прогнозам общее количество осадков может достигнуть месячной нормы. Дожди сопровождаются сильным ветром до 30 метров в секунду. В регионе сохраняется высокая вероятность подъема уровня рек до 3 метров.