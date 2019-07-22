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Posted 22 июля 2019, 00:57

Published 22 июля 2019, 00:57

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Приморские энергетики работают в режиме повышенной готовности

22 июля 2019, 00:57
Сюжет
Погода
В связи с прохождением тайфуна «Данас» по территории края Приморские электрические сети (филиал АО ДРСК) перешли на работу в режиме повышенной готовности (РПГ), сообщает РИА «Восток-Медиа».

Оперативный персонал филиала несёт дежурство в круглосуточном режиме, подготовлена спецтехника, материалы для выполнения аварийно-восстановительных работ. Накануне специалисты провели осмотры линий электропередачи, проходящих по наиболее вероятным участкам подтопления. Также в подразделениях была проверена готовность к оперативному использованию быстровозводимых опор.

Электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. Всего в период РПГ для выполнения аварийно-восстановительных работ подготовлены 95 бригад, 101 единица техники.

Для координации аварийно-восстановительных работ налажено взаимодействие с администрациями муниципальных образований и управлением МЧС по Приморскому краю.

Напомним, по сообщениям синоптиков, тайфун «Данас» будет действовать 21 и 22 июля на территории Приморья. В западной части края и на побережье отмечены сильные дожди. По прогнозам общее количество осадков может достигнуть месячной нормы. Дожди сопровождаются сильным ветром до 30 метров в секунду. В регионе сохраняется высокая вероятность подъема уровня рек до 3 метров.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей края быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности:

— не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП;

— немедленно сообщить об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефону экстренных служб «101».

Внимание! О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый контакт-центр ДРСК — 8-800-1000-397.

#Новости#Общество#Погода#Тайфун
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