Приморские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Posted 22 июля 2019, 00:57
Published 22 июля 2019, 00:57
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Оперативный персонал филиала несёт дежурство в круглосуточном режиме, подготовлена спецтехника, материалы для выполнения аварийно-восстановительных работ. Накануне специалисты провели осмотры линий электропередачи, проходящих по наиболее вероятным участкам подтопления. Также в подразделениях была проверена готовность к оперативному использованию быстровозводимых опор.
Электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. Всего в период РПГ для выполнения аварийно-восстановительных работ подготовлены 95 бригад, 101 единица техники.
Для координации аварийно-восстановительных работ налажено взаимодействие с администрациями муниципальных образований и управлением МЧС по Приморскому краю.
Напомним, по сообщениям синоптиков, тайфун «Данас» будет действовать 21 и 22 июля на территории Приморья. В западной части края и на побережье отмечены сильные дожди. По прогнозам общее количество осадков может достигнуть месячной нормы. Дожди сопровождаются сильным ветром до 30 метров в секунду. В регионе сохраняется высокая вероятность подъема уровня рек до 3 метров.
Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей края быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности:
— не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП;
— немедленно сообщить об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефону экстренных служб «101».
Внимание! О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый контакт-центр ДРСК — 8-800-1000-397.