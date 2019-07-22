Во Владивостоке ожили полотна Ван Гога

«Ван Гог широко известен публике. Пару - тройку картин точно знаете. Изучая его биографию, можно собрать достаточно разнообразный образ о его биографии. Очень часть приходят люди, которые хотят уточнить некоторые факты о его жизни, и мы всегда рады поделиться той информацией которой владеем. Поэтому, это проект которой должен быть интересен многим», - отметила куратор выставки Наталья Кашлева.