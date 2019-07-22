Во Владивостоке ожили полотна Ван Гога

Posted 22 июля 2019, 08:22
Published 22 июля 2019, 08:22
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» организаторы, Винсент Ван Гог, нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали вневременное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом. Среди них — портреты, автопортреты, пейзажи и натюрморты, с изображением оливковых деревьев, кипарисов, полей пшеницы и подсолнухов.
«Ван Гог широко известен публике. Пару - тройку картин точно знаете. Изучая его биографию, можно собрать достаточно разнообразный образ о его биографии. Очень часть приходят люди, которые хотят уточнить некоторые факты о его жизни, и мы всегда рады поделиться той информацией которой владеем. Поэтому, это проект которой должен быть интересен многим», - отметила куратор выставки Наталья Кашлева.
Мультимедиа — это совершенно новый формат, в котором зрителей окружают огромными 3-7 метровыми полотнами, оживающими прямо на глазах. Данная экспозиция представляет из себя современных проекционных технологий и анимации, где сотни изображений проецируются на огромные экраны под аккомпанемент классической музыки.
Помимо самой выставки, в Арт пространстве посетители могут принять участие в мастер-классах по живописи, послушать лекции искусствоведов и делать тематические фотографии.