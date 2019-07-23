Количество погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех

Posted 23 июля 2019, 11:29
Published 23 июля 2019, 11:29
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал дать принципиальную юридическую оценку произошедшей трагедии в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае и поручил перевести уголовное дело о пожаре в центральный аппарат Следственного комитета страны, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Напомним, уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни потребителей, было возбуждено после пожара, в котором погибли дети.Во время расследования, которое будет проводить следственный комитет, специалисты оценят действия и бездействия руководителей детского лагеря, а также проверят халатность тех лиц, которые отвечали за безопасность отдыхающих школьников.Между тем количество погибших детей увеличилось до четырех.
В реанимации скончалось еще трое, последним умер мальчик.Медицинская и психологическая помощь оказывалась всем детям, которые находились в палатках во время пожара. Так, одну несовершеннолетнюю забрали в больницу с небольшим ожогом руки и в состоянии сильного шока, после, самостоятельно в больницу прибыли двое мальчиков с родителями – у них отравление угарным газом.Примечательно, что вожатые, которые работали в палаточном загородном лагере, также получили отравление угарным газом и стресс. Состояние совершеннолетних оценивается как удовлетворительное.