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Posted 23 июля 2019, 11:29

Published 23 июля 2019, 11:29

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Количество погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех

Количество погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех

23 июля 2019, 11:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал дать принципиальную юридическую оценку произошедшей трагедии в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае и поручил перевести уголовное дело о пожаре в центральный аппарат Следственного комитета страны, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал дать принципиальную юридическую оценку произошедшей трагедии в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае и поручил перевести уголовное дело о пожаре в центральный аппарат Следственного комитета страны, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Напомним, уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни потребителей, было возбуждено после пожара, в котором погибли дети.Во время расследования, которое будет проводить следственный комитет, специалисты оценят действия и бездействия руководителей детского лагеря, а также проверят халатность тех лиц, которые отвечали за безопасность отдыхающих школьников.Между тем количество погибших детей увеличилось до четырех.

В реанимации скончалось еще трое, последним умер мальчик.Медицинская и психологическая помощь оказывалась всем детям, которые находились в палатках во время пожара. Так, одну несовершеннолетнюю забрали в больницу с небольшим ожогом руки и в состоянии сильного шока, после, самостоятельно в больницу прибыли двое мальчиков с родителямиу них отравление угарным газом.Примечательно, что вожатые, которые работали в палаточном загородном лагере, также получили отравление угарным газом и стресс. Состояние совершеннолетних оценивается как удовлетворительное.

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#Новости#Хабаровский край#Дети#Пожар#Холдоми#Детский лагерь
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