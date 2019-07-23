Количество погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех

В реанимации скончалось еще трое, последним умер мальчик.Медицинская и психологическая помощь оказывалась всем детям, которые находились в палатках во время пожара. Так, одну несовершеннолетнюю забрали в больницу с небольшим ожогом руки и в состоянии сильного шока, после, самостоятельно в больницу прибыли двое мальчиков с родителями – у них отравление угарным газом.Примечательно, что вожатые, которые работали в палаточном загородном лагере, также получили отравление угарным газом и стресс. Состояние совершеннолетних оценивается как удовлетворительное.