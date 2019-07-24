После смертельного пожара в Приморье проверят все детские лагеря

Posted 24 июля 2019, 03:28
Published 24 июля 2019, 03:28
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал указание о проведение внеплановой проверки в детских лагерях региона. Особый надзор у проверяющих органов должны вызвать палаточные лагеря.
По официальным данным, в регионе сейчас функционируют 616 различных детских лагерей, санаториев и баз отдыха с круглосуточным и дневным пребыванием. Из них 42 учреждения являются лагерями загородного типа и 15 палаточными лагерями. Также на территории региона функционируют 19 оздоровительно-образовательных центра с круглосуточным нахождением детей. Остальные 540 являются лагерями с дневным пребыванием. Кроме того, на территории края находится один объект федерального значения — ВДЦ «Океан».
О том, что готовится масштабная проверка детских учреждений, было объявлено на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям 24 июля в администрации Приморья.
Главное, на что должны обратить проверяющие — это состояние противопожарной безопасности в лагерях и систем оповещения. При этом, по словам вице-губернатора края Олега Мельникова, особенно нужно усилить контроль за работой сотрудников детских учреждений, отвечающих за жизни и здоровье несовершеннолетних.
Стоит отметить, что с начала этого года на Дальнем Востоке участились происшествия, связанные с детским отдыхом. В начале лета в Приморском крае отравились дети в лагерях «Юнга» и «Юный Рыбак», а в июле произошёл резонансный случай, связанный с унижением ребёнка в ВДЦ «Океан». Совсем недавно в Хабаровском крае произошла трагедия в детском лагере «Холдоми», унёсшая жизни четверых детей.