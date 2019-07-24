vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля 2019, 03:28

Published 24 июля 2019, 03:28

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

После смертельного пожара в Приморье проверят все детские лагеря

После смертельного пожара в Приморье проверят все детские лагеря

24 июля 2019, 03:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
После произошедшей трагедии в хабаровском палаточном лагере «Холдоми», унёсшей жизни четверых детей, губернатор Приморья Олег Кожемяко дал указание о проведении тщательных проверок в регионе. Особое внимание будет уделено пожарной безопасности и работе сотрудников детских лагерей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал указание о проведение внеплановой проверки в детских лагерях региона. Особый надзор у проверяющих органов должны вызвать палаточные лагеря.

По официальным данным, в регионе сейчас функционируют 616 различных детских лагерей, санаториев и баз отдыха с круглосуточным и дневным пребыванием. Из них 42 учреждения являются лагерями загородного типа и 15 палаточными лагерями. Также на территории региона функционируют 19 оздоровительно-образовательных центра с круглосуточным нахождением детей. Остальные 540 являются лагерями с дневным пребыванием. Кроме того, на территории края находится один объект федерального значения — ВДЦ «Океан».

О том, что готовится масштабная проверка детских учреждений, было объявлено на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям 24 июля в администрации Приморья.

Главное, на что должны обратить проверяющие — это состояние противопожарной безопасности в лагерях и систем оповещения. При этом, по словам вице-губернатора края Олега Мельникова, особенно нужно усилить контроль за работой сотрудников детских учреждений, отвечающих за жизни и здоровье несовершеннолетних.

Стоит отметить, что с начала этого года на Дальнем Востоке участились происшествия, связанные с детским отдыхом. В начале лета в Приморском крае отравились дети в лагерях «Юнга» и «Юный Рыбак», а в июле произошёл резонансный случай, связанный с унижением ребёнка в ВДЦ «Океан». Совсем недавно в Хабаровском крае произошла трагедия в детском лагере «Холдоми», унёсшая жизни четверых детей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, правоохранительные органы задержали и поместили под стражу двух руководителей турбазы «Холдоми», а в Хабаровском крае объявлен трёхдневный траур.

Материалы по теме
Количество погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех«Как это никто не знал про лагерь?» - Медведев негативно выразился про ФургалаВ Хабаровском крае задержали руководителей лагеря, где произошёл смертельный пожар
#Новости#Хабаровский край#Общество#Пожар с погибшими#Проверки#Детский отдых
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика