После смертельного пожара в Приморье проверят все детские лагеря

Стоит отметить, что с начала этого года на Дальнем Востоке участились происшествия, связанные с детским отдыхом. В начале лета в Приморском крае отравились дети в лагерях «Юнга» и «Юный Рыбак», а в июле произошёл резонансный случай, связанный с унижением ребёнка в ВДЦ «Океан». Совсем недавно в Хабаровском крае произошла трагедия в детском лагере «Холдоми», унёсшая жизни четверых детей.