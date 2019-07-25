vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2019, 06:15

Published 25 июля 2019, 06:15

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Погода готовит новый удар: синоптики рассказали, когда на Приморье обрушатся дожди

25 июля 2019, 06:15
Сюжет
Погода
Облачная погода сохранится в Приморском крае до конца текущей рабочей недели. В пятницу, 26 июля, ожидаются дожди, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Довольно мрачная для июля погода в Приморском крае сохранится. Как корреспонденту агентства рассказали в «Примпогоде», благодаря смещению фронтальных разделов на восток, осадки в регионе пока прекратились. Сохраняется довольно высокая температура воздуха. Однако предстоящей ночью вероятен новый удар стихии.

«К ночи снова подойдут атмосферные фронты и в течение следующих суток будут перемещаться над краем. Вновь прольются дожди, в отдельных районах ливни. Фон минимальных температур останется без изменений, а максимальные будут чуть ниже, чем сегодня», — объяснили синоптики.

В дальневосточной столице рабочая неделя закончится облачной погодой и дождём. Суточная амплитуда температуры воздуха не будет большой — ночью +16… +18, днём +19… +22 градуса.

Одна надежда на предстоящий уикенд. Специалисты уверяют, что и суббота, и воскресенье, 27–28 июля, в крае могут быть солнечными и вполне комфортными для отдыха у моря. В ряде районов потеплеет до 33 градусов выше нуля.

#Новости#Общество#Погода#Лето
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика