Погода готовит новый удар: синоптики рассказали, когда на Приморье обрушатся дожди

«К ночи снова подойдут атмосферные фронты и в течение следующих суток будут перемещаться над краем. Вновь прольются дожди, в отдельных районах ливни. Фон минимальных температур останется без изменений, а максимальные будут чуть ниже, чем сегодня», — объяснили синоптики.