Погода готовит новый удар: синоптики рассказали, когда на Приморье обрушатся дожди

Posted 25 июля 2019, 06:15
Published 25 июля 2019, 06:15
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Довольно мрачная для июля погода в Приморском крае сохранится. Как корреспонденту агентства рассказали в «Примпогоде», благодаря смещению фронтальных разделов на восток, осадки в регионе пока прекратились. Сохраняется довольно высокая температура воздуха. Однако предстоящей ночью вероятен новый удар стихии.
«К ночи снова подойдут атмосферные фронты и в течение следующих суток будут перемещаться над краем. Вновь прольются дожди, в отдельных районах ливни. Фон минимальных температур останется без изменений, а максимальные будут чуть ниже, чем сегодня», — объяснили синоптики.
В дальневосточной столице рабочая неделя закончится облачной погодой и дождём. Суточная амплитуда температуры воздуха не будет большой — ночью +16… +18, днём +19… +22 градуса.
Одна надежда на предстоящий уикенд. Специалисты уверяют, что и суббота, и воскресенье, 27–28 июля, в крае могут быть солнечными и вполне комфортными для отдыха у моря. В ряде районов потеплеет до 33 градусов выше нуля.