Прокуратура Владивостока разбирается в коммунальном «беспределе»

Posted 25 июля 2019, 01:51
Published 25 июля 2019, 01:51
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Во Владивостоке жители домов 61 и 65 по Алеутской улице уже неделю существуют без горячей воды. Управляющая компания в качестве причины отключения называет аварию тепловой сети.
Чтобы найти справедливость и привести к ответственности недобросовестных коммунальщиков, горожане обратились в прокуратуру. По факту заявления граждан была проведена проверка надзорных органов. В ходе неё было установлено, что, несмотря на то, что авария произошла 19 июля, работники муниципальных служб не приняли каких-либо действий по её устранению.
Исходя из постановления правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» допустимым перерывом подачи горячей воды считается не более четырёх часов единовременным и не более восьми часов за один месяц.
По результатам заключения, прокуратура вынесла представление об устранении нарушения. В отношении директора муниципального предприятия возбуждено административное дело по факту нарушения режима обеспечения коммунальными услугами.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало том, что некоторым владивостокцам отключили воду на два месяца. Всему виной — ремонтные работы, которые организовали специалисты на участках теплотрасс.