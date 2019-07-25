Прокуратура Владивостока разбирается в коммунальном «беспределе»

Чтобы найти справедливость и привести к ответственности недобросовестных коммунальщиков, горожане обратились в прокуратуру. По факту заявления граждан была проведена проверка надзорных органов. В ходе неё было установлено, что, несмотря на то, что авария произошла 19 июля, работники муниципальных служб не приняли каких-либо действий по её устранению.