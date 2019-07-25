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Posted 25 июля 2019, 01:51

Published 25 июля 2019, 01:51

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Прокуратура Владивостока разбирается в коммунальном «беспределе»

Прокуратура Владивостока разбирается в коммунальном «беспределе»

25 июля 2019, 01:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Во Владивостоке жители двух домов по улице Алеутская уже неделю сидят без горячей воды. Виной тому авария и коммунальные службы, которые не спешат её устранить. Отчаянные горожане обратились в прокуратуру, сообщает РИА «Восток-Медиа»

Во Владивостоке жители домов 61 и 65 по Алеутской улице уже неделю существуют без горячей воды. Управляющая компания в качестве причины отключения называет аварию тепловой сети.

Чтобы найти справедливость и привести к ответственности недобросовестных коммунальщиков, горожане обратились в прокуратуру. По факту заявления граждан была проведена проверка надзорных органов. В ходе неё было установлено, что, несмотря на то, что авария произошла 19 июля, работники муниципальных служб не приняли каких-либо действий по её устранению.

Исходя из постановления правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» допустимым перерывом подачи горячей воды считается не более четырёх часов единовременным и не более восьми часов за один месяц.

По результатам заключения, прокуратура вынесла представление об устранении нарушения. В отношении директора муниципального предприятия возбуждено административное дело по факту нарушения режима обеспечения коммунальными услугами.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало том, что некоторым владивостокцам отключили воду на два месяца. Всему виной — ремонтные работы, которые организовали специалисты на участках теплотрасс.

#Новости#Общество#Владивосток#Горячая вода#Коммунальные услуги
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