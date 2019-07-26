В Хабаровском крае в больницу доставлен ещё один ребёнок из «Холдоми»

Кроме него, в больнице находится ещё один ребёнок со схожим диагнозом. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Обоих пациентов готовят к выписке уже на следующей неделе. Также медики рассказали о том, что вчера была выписана девочка, получившая небольшие ожоги.