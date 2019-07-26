В Хабаровском крае в больницу доставлен ещё один ребёнок из «Холдоми»

Posted 26 июля 2019, 05:06
Published 26 июля 2019, 05:06
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
В больницу посёлка Солнечный был доставлен ещё один ребёнок из детского палаточного лагеря, где произошёл пожар. Об этом в пятницу сообщили в медицинском учреждении агентству ТАСС.
По словам врачей, поступивший мальчик отравился угарным газом и сейчас находится в стрессовой ситуации. Специалисты оказывают ребёнку всё необходимое лечение.
Кроме него, в больнице находится ещё один ребёнок со схожим диагнозом. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Обоих пациентов готовят к выписке уже на следующей неделе. Также медики рассказали о том, что вчера была выписана девочка, получившая небольшие ожоги.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Хабаровском крае прощаются с детьми, погибшими при пожаре. В самом регионе проходит трёхдневный траур. Следственные органы проводят расследование и на данный момент задержаны три подозреваемых: два руководителя лагеря и один сотрудник МЧС.