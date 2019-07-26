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Posted 26 июля 2019, 05:06

Published 26 июля 2019, 05:06

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

В Хабаровском крае в больницу доставлен ещё один ребёнок из «Холдоми»

В Хабаровском крае в больницу доставлен ещё один ребёнок из «Холдоми»

26 июля 2019, 05:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дети
В Хабаровском крае госпитализировали ещё одного ребёнка, пострадавшего после трагедии в «Холдоми». Врачи диагностировали у мальчика небольшое отравление угарным газов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В больницу посёлка Солнечный был доставлен ещё один ребёнок из детского палаточного лагеря, где произошёл пожар. Об этом в пятницу сообщили в медицинском учреждении агентству ТАСС.

По словам врачей, поступивший мальчик отравился угарным газом и сейчас находится в стрессовой ситуации. Специалисты оказывают ребёнку всё необходимое лечение.

Кроме него, в больнице находится ещё один ребёнок со схожим диагнозом. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Обоих пациентов готовят к выписке уже на следующей неделе. Также медики рассказали о том, что вчера была выписана девочка, получившая небольшие ожоги.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Хабаровском крае прощаются с детьми, погибшими при пожаре. В самом регионе проходит трёхдневный траур. Следственные органы проводят расследование и на данный момент задержаны три подозреваемых: два руководителя лагеря и один сотрудник МЧС.

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#Новости#Хабаровский край#Дети#Пожар#Траур
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