Дожди ещё вернутся в Приморье

Posted 29 июля 2019, 05:28
Published 29 июля 2019, 05:28
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как корреспонденту агентства рассказали в «Примпогоде», предстоящей ночью синоптическая ситуация в Приморье существенно не поменяется. На погоду в северных районах продолжат влиять фронтальные разделы, поэтому кратковременные дожди сохранятся. Возможны даже грозы. На остальной территории существенных осадков не предвидится. Побережье останется под влиянием отрога тихоокеанского антициклона, здесь туман, морось. Фон максимальных температур в континентальной части останется высоким, на побережье будет прохладней. Минимальные температуры останутся на уровне прошедшей ночи.
Завтра синоптическая ситуация в крае начнёт меняться. Над Китаем в сторону Амурской области будет смещаться циклон. Его атмосферные фронты во второй половине дня во вторник, 30 июля, вызовут на большей территории Приморья дожди. Жара в континентальной части спадёт, фон максимальных температур немного понизится.
В дальневосточной столице будет стоять облачная погода, ожидается моросящий туман. Минимальная температура останется на том же уровне. Днём будет немного прохладней, чем сегодня.
Ранее РИА «Восток-Медиа» информировало читателей погода на этой неделе начнёт нормализоваться и подходить к климатической норме. Даже во Владивостоке во второй половине дня температурный фон поднимется до 30 градусов жары.