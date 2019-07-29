Дожди ещё вернутся в Приморье

Как корреспонденту агентства рассказали в «Примпогоде», предстоящей ночью синоптическая ситуация в Приморье существенно не поменяется. На погоду в северных районах продолжат влиять фронтальные разделы, поэтому кратковременные дожди сохранятся. Возможны даже грозы. На остальной территории существенных осадков не предвидится. Побережье останется под влиянием отрога тихоокеанского антициклона, здесь туман, морось. Фон максимальных температур в континентальной части останется высоким, на побережье будет прохладней. Минимальные температуры останутся на уровне прошедшей ночи.