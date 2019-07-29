Во Владивостоке водитель-женщина выпала из машины, автомобиль её переехал

Posted 29 июля 2019, 06:22
Published 29 июля 2019, 06:22
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Подробности курьезно происшествия корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе главного управления МВД Росси по Приморскому краю. Авария случилась около восьмого дома на Днепровской.
За рулём Toyota RAV4 находилась 46-летняя женщина. В какой-то момент женщина прямо на ходу вывалилась из автомобиля и попала под колёса «равчика». Иномарка после того, как переехала человека, продолжила движение. Автомобиль остановил лишь припаркованный во дворе Nissan Homy.
Авария привела к серьёзным травмам владелицы машины. У женщины оказалась переломана кость таза. Ей потребовалась госпитализация.
Известно, что ранее автоледи неоднократно штрафовали за нарушение скоростного режима и нарушение использования ремней безопасности.
Сотрудники ГИБДД пытаются выяснить, что послужило причиной данной аварии.