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Posted 29 июля 2019, 06:22

Published 29 июля 2019, 06:22

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Во Владивостоке водитель-женщина выпала из машины, автомобиль её переехал

Во Владивостоке водитель-женщина выпала из машины, автомобиль её переехал

29 июля 2019, 06:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
ДТП
Во Владивостоке женщину переехал её же автомобиль. По факту необычной аварии идёт проверка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подробности курьезно происшествия корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе главного управления МВД Росси по Приморскому краю. Авария случилась около восьмого дома на Днепровской.

За рулём Toyota RAV4 находилась 46-летняя женщина. В какой-то момент женщина прямо на ходу вывалилась из автомобиля и попала под колёса «равчика». Иномарка после того, как переехала человека, продолжила движение. Автомобиль остановил лишь припаркованный во дворе Nissan Homy.

Авария привела к серьёзным травмам владелицы машины. У женщины оказалась переломана кость таза. Ей потребовалась госпитализация.

Известно, что ранее автоледи неоднократно штрафовали за нарушение скоростного режима и нарушение использования ремней безопасности.

Сотрудники ГИБДД пытаются выяснить, что послужило причиной данной аварии.

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#Новости#ДТП
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