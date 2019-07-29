Во Владивостоке водитель-женщина выпала из машины, автомобиль её переехал

За рулём Toyota RAV4 находилась 46-летняя женщина. В какой-то момент женщина прямо на ходу вывалилась из автомобиля и попала под колёса «равчика». Иномарка после того, как переехала человека, продолжила движение. Автомобиль остановил лишь припаркованный во дворе Nissan Homy.