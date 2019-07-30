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Posted 30 июля 2019, 06:51

Published 30 июля 2019, 06:51

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Хабаровский край бьёт тревогу: из-за угрозы паводка в 15 районах введён режим ЧС

Хабаровский край бьёт тревогу: из-за угрозы паводка в 15 районах введён режим ЧС

30 июля 2019, 06:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Паводок
Правительство Хабаровского края бьёт тревогу: чрезвычайную ситуацию объявили в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и еще 15 районах края. Введение такого положение связано с повышенной угрозой паводка в этих городах и районах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По счастливой случайности ЧС не был введён в Аяно-Майском и Охотском районах.

В ближайшее время под водой могут оказаться такие районы как Бикинский, Ванинский, Верхнебурейский, Вяземский, Комсмольский, имени Лазо, Полины Осипенко и другие.

Вода может затронуть низины города Хабаровска и островные территории с левого берега реки, где расположены частные дома и дачи.

Ранее специалисты озвучили прогноз на ближайшее время, и он оказался не утешительным: в реке Амур вода может повыситься на 5-6 метров. Из-за этого экстренные службы приведены в режим экстренного реагирования.

Ранее, после проливных дождей, которые накрыли регион 8 июля, в Охотском районе края уже было введено чрезвычайное положение. Тогда река Кухтуй вышла из берегов и покрыла под собой автомобильную дорогу.

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#Новости#Хабаровский край#Власть#Река Амур#Паводок
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