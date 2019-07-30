Хабаровский край бьёт тревогу: из-за угрозы паводка в 15 районах введён режим ЧС

Posted 30 июля 2019, 06:51
Published 30 июля 2019, 06:51
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
По счастливой случайности ЧС не был введён в Аяно-Майском и Охотском районах.
В ближайшее время под водой могут оказаться такие районы как Бикинский, Ванинский, Верхнебурейский, Вяземский, Комсмольский, имени Лазо, Полины Осипенко и другие.
Вода может затронуть низины города Хабаровска и островные территории с левого берега реки, где расположены частные дома и дачи.
Ранее специалисты озвучили прогноз на ближайшее время, и он оказался не утешительным: в реке Амур вода может повыситься на 5-6 метров. Из-за этого экстренные службы приведены в режим экстренного реагирования.
Ранее, после проливных дождей, которые накрыли регион 8 июля, в Охотском районе края уже было введено чрезвычайное положение. Тогда река Кухтуй вышла из берегов и покрыла под собой автомобильную дорогу.