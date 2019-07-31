Большая часть приморских тепловых сетей уже готова к зиме

Posted 31 июля 2019, 05:30
Published 31 июля 2019, 05:30
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации сотрудников департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, большая часть работ уже выполнена. В том числе, сделана опрессовка, замена задвижек, вентилей на большинстве тепловых магистралей. Всего коммунальным предприятиям края предстоит подготовить более двух тысяч километров теплосетей.
Специалисты считают, что изоляция труб имеет очень важное значение. Силами работников краевого предприятия «Примтеплоэнерго» было заизоиловано нсколько километров нарушенной теплоизоляции.
Первенство в подготовке к отопительному сезону держат Владивосток, Дальнереченск и Лесозаводск. Среди лидеров также Уссурийск, Спасск-Дальний, Дальнереченский, Лазовский, Надеждинский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский районы.
Вице-губернатор Елена Пархоменко отмечает, что внимание специалистов чаще приковано к тем населённым пунктам, где возникало наибольшее число аварий.
«Губернатор поставил задачу как профильным ведомствам, так и главам городов и районов, при подготовке к зиме особое внимание обратить именно на эти точки. Как выполняются поручения, Администрация края отслеживает постоянно с выездами в муниципалитеты», – подчеркнула замглавы региона.
Отметим, что на подготовку Приморья к зиме направлено более 4 миллиардов рублей. Работы проходят в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало о том, как проходит подготовка приморских теплосетей к новому сезону.