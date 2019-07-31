Большая часть приморских тепловых сетей уже готова к зиме

«Губернатор поставил задачу как профильным ведомствам, так и главам городов и районов, при подготовке к зиме особое внимание обратить именно на эти точки. Как выполняются поручения, Администрация края отслеживает постоянно с выездами в муниципалитеты», – подчеркнула замглавы региона.