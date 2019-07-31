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Posted 31 июля 2019, 00:04

Published 31 июля 2019, 00:04

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Хабаровское управление ФАС возбудило дело из-за палаток, сгоревших в детском лагере

Хабаровское управление ФАС возбудило дело из-за палаток, сгоревших в детском лагере

31 июля 2019, 00:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Палатки детского лагеря в «Холдоми», которые выгорели дотла и сильно повредились огнём, были куплены с нарушениями закона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, Федеральная антимонопольная служба провела проверку и заподозрила, что руководство Хабаровского края и некоторые коммерческие организации нарушили закон о защите конкуренции.

УФАС уже возбудило дело в отношении собственника лагеря «Экстрим Сервис», ООО «Флагман», КГАУ «Дом молодежи» и правительства Хабаровского края.

Примечательно, что специалисты занялись расследованием приобретения палаток после ряда публикаций в различных СМИ об их покупке для лагеря.

Интересно, что 20 полностью выгоревших палаток и 6, которые сильно повредил огонь, имели официальные сертификаты, подтверждающие негорючесть, а руководство региона даже рекомендовало их приобретение. Палатки «Памир-30», где жили дети по восемь человек, и «Памир-10» для вожатых якобы выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов.

Напомним, глубокой ночью с 22 на 23 июля в Хабаровском крае начался пожар в палаточном лагере, расположенном на курорте «Холдоми». На момент происшествия в лагере было 189 человек в 26 палатках, из которых 20 сгорели полностью, а остальные 6 получили сильные повреждения. В огне погибла девочка, ещё трое детей от полученных травм скончались позднее в больницах.

Следственными органами возбуждено два уголовных дела, по которым задержаны подозреваемые.

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#Новости#Хабаровский край#Холдоми#Власть#Детский лагерь#Лагерь
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