Хабаровское управление ФАС возбудило дело из-за палаток, сгоревших в детском лагере

Posted 31 июля 2019, 00:04
Published 31 июля 2019, 00:04
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Так, Федеральная антимонопольная служба провела проверку и заподозрила, что руководство Хабаровского края и некоторые коммерческие организации нарушили закон о защите конкуренции.
УФАС уже возбудило дело в отношении собственника лагеря «Экстрим Сервис», ООО «Флагман», КГАУ «Дом молодежи» и правительства Хабаровского края.
Примечательно, что специалисты занялись расследованием приобретения палаток после ряда публикаций в различных СМИ об их покупке для лагеря.
Интересно, что 20 полностью выгоревших палаток и 6, которые сильно повредил огонь, имели официальные сертификаты, подтверждающие негорючесть, а руководство региона даже рекомендовало их приобретение. Палатки «Памир-30», где жили дети по восемь человек, и «Памир-10» для вожатых якобы выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов.
Напомним, глубокой ночью с 22 на 23 июля в Хабаровском крае начался пожар в палаточном лагере, расположенном на курорте «Холдоми». На момент происшествия в лагере было 189 человек в 26 палатках, из которых 20 сгорели полностью, а остальные 6 получили сильные повреждения. В огне погибла девочка, ещё трое детей от полученных травм скончались позднее в больницах.
Следственными органами возбуждено два уголовных дела, по которым задержаны подозреваемые.