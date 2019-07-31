Хабаровское управление ФАС возбудило дело из-за палаток, сгоревших в детском лагере

Напомним, глубокой ночью с 22 на 23 июля в Хабаровском крае начался пожар в палаточном лагере, расположенном на курорте «Холдоми». На момент происшествия в лагере было 189 человек в 26 палатках, из которых 20 сгорели полностью, а остальные 6 получили сильные повреждения. В огне погибла девочка, ещё трое детей от полученных травм скончались позднее в больницах.