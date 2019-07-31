Жёстких требований не было: чем опасны палаточные лагеря в Приморье

Posted 31 июля 2019, 05:57
Published 31 июля 2019, 05:57
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По словам Леонида Маковецкого, на сегодняшний день проверки детских оздоровительных центров, лагерей, баз отдыха на соответствие требованиям безопасности продолжаются. В их число входят и палаточные детские лагеря. Однако в России, как оказалось, нет никаких специальных требований к ним. Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморья объяснил, что сейчас они разрабатываются и в августе текущего года, по его словам, будут утверждены.
«К сожалению, до этого года в России не было какого-нибудь ГОСТа или методических указаний в части палаточных лагерей. Не были разработаны требования, которые в дальнейшем могли бы соответствовать палаточные лагеря. Сейчас они разрабатываются. И в августе 2019 года методика будет утверждена. В дальнейшем, при проверке, мы сможем руководствоваться новым нормативно-правовым актом, который должен быть утверждён в отношении палаточных детских лагерей», — рассказал Леонид Маковецкий.
С палаточными лагерями Приморья тоже не всё так просто. После трагедии в Хабаровском крае они подверглись проверке, после которой оказалось, что у руководства одного из детских лагерей на острове Рейнеке не было никаких законных оснований для открытия палаточного лагеря. А другой лагерь, который расположен на острове Рикорда, не соответствовал нормам СанПиН.