Жёстких требований не было: чем опасны палаточные лагеря в Приморье

«К сожалению, до этого года в России не было какого-нибудь ГОСТа или методических указаний в части палаточных лагерей. Не были разработаны требования, которые в дальнейшем могли бы соответствовать палаточные лагеря. Сейчас они разрабатываются. И в августе 2019 года методика будет утверждена. В дальнейшем, при проверке, мы сможем руководствоваться новым нормативно-правовым актом, который должен быть утверждён в отношении палаточных детских лагерей», — рассказал Леонид Маковецкий.