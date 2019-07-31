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Posted 31 июля 2019, 05:57

Published 31 июля 2019, 05:57

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Жёстких требований не было: чем опасны палаточные лагеря в Приморье

Жёстких требований не было: чем опасны палаточные лагеря в Приморье

31 июля 2019, 05:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
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Эксклюзив
Во время пресс-конференции с участием главного государственного инспектора по маломерным судам Приморского края Леонида Маковецкого, которая прошла 31 июля, выяснилось, что в России нет специального документа, который бы регулировал работу палаточных детских лагерей. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам Леонида Маковецкого, на сегодняшний день проверки детских оздоровительных центров, лагерей, баз отдыха на соответствие требованиям безопасности продолжаются. В их число входят и палаточные детские лагеря. Однако в России, как оказалось, нет никаких специальных требований к ним. Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморья объяснил, что сейчас они разрабатываются и в августе текущего года, по его словам, будут утверждены.

«К сожалению, до этого года в России не было какого-нибудь ГОСТа или методических указаний в части палаточных лагерей. Не были разработаны требования, которые в дальнейшем могли бы соответствовать палаточные лагеря. Сейчас они разрабатываются. И в августе 2019 года методика будет утверждена. В дальнейшем, при проверке, мы сможем руководствоваться новым нормативно-правовым актом, который должен быть утверждён в отношении палаточных детских лагерей», — рассказал Леонид Маковецкий.

Не исключено, что об изменениях задумались после трагедии, которая произошла в Хабаровском крае. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в палаточном лагере «Холдоми» случился пожар, в результате чего погибли четыре ребёнка.

С палаточными лагерями Приморья тоже не всё так просто. После трагедии в Хабаровском крае они подверглись проверке, после которой оказалось, что у руководства одного из детских лагерей на острове Рейнеке не было никаких законных оснований для открытия палаточного лагеря. А другой лагерь, который расположен на острове Рикорда, не соответствовал нормам СанПиН.

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#Новости#Общество#Владивосток#Эксклюзив#Детский лагерь#Лагерь
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